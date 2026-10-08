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Volby 2026 se blíží: Sledujte komunální a senátní volby ONLINE

Komunální volby 2026 – pracovník jihlavského magistrátu.

Komunální volby 2026 – pracovník jihlavského magistrátu. Zdroj: ČTK / Svoboda Jaroslav

sil , red
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  • V pátek 9. a v sobotu 10. října 2026 se v Česku konají komunální volby a současně první kolo senátních voleb.
  • Sledujte aktuální dění, průběžnou volební účast i nejnovější události v našem online přenosu.
  • Volební místnosti se uzavřou v sobotu ve 14 hodin, bezprostředně poté odstartuje sčítání hlasů a boj o radnice i křesla v horní komoře.

Volby do zastupitelstev obcí se v Česku konají každé čtyři roky a voliči v nich prostřednictvím systému křížkování kandidátů i celých stran rozhodují o novém složení radnic a magistrátů. Ve stejném termínu v roce 2026 probíhá také první kolo voleb do Senátu, ve kterém se obměňuje třetina horní komory parlamentu, tedy 27 senátorských křesel. Zatímco u senátních voleb je možné využít voličský průkaz, pokud volič zůstane v rámci svého senátního obvodu, pro komunální volby se voličské průkazy nevydávají a volit lze jedině ve volební místnosti v místě trvalého bydliště. 

Kromě průběžné online reportáže můžete na e15 sledovat kompletní výsledkový servis s aktuálními daty pro oba typy voleb:

  • Výsledky komunálních voleb: Zjistěte, kdo ovládl radnice a velká města.
  • Mapa výsledků pro obce: Proklikejte si přesná čísla pro vaše město.
  • Výsledky senátních voleb: Podívejte se, kdo postupuje do druhého kola.
  • Mapa výsledků pro Senát: Vyhledejte si data pro váš senátní obvod.

Aktuální události sledujte s námi online:

Online přenos - Komunální volby 2026: online
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Zprávy ze dne 8. října 2026

8. října 2026 · 16:10

Poslechněte si předvolební minisérii FLOW s lídry stran a hnutí v Praze:

8. října 2026 · 15:50

Boj o třetinu Senátu: Kde se čekají nejtěsnější souboje?

Společně s komunálními volbami v pátek odstartuje také 1. kolo voleb do Senátu. O 27 křesel se letos uchází 154 kandidátů, což je druhý nejmenší počet v historii. Nejsledovanější duely se odehrají v Praze (obvody 21, 24 a 27), v Brně (obvod č. 60) či v Ostravě (obvod č. 72). Pokud žádný kandidát nezíská nadpoloviční většinu hlasů, rozhodne se mezi dvěma nejúspěšnějšími v druhém kole přesně za týden.

8. října 2026 · 15:35

Jak správně volit v komunálních volbách? Pozor na pravidla křížkování

Volby v Česku proběhnou v pátek 9. a v sobotu 10. října 2026. Systém volby do zastupitelstev obcí patří k těm nejsložitějším. Voliči mají k dispozici tolik hlasů, kolik se v dané obci volí zastupitelů. Mohou zaškrtnout celou volební stranu, vybírat jednotlivé kandidáty napříč stranami, nebo oba způsoby kombinovat. Připravili jsme pro vás detailní návod, jak křížkovat v komunálních volbách, aby váš hlas nepropadl.

8. října 2026 · 14:59

Bookmakeři: V Praze by mohlo vyhrát volby Spolu, favoritem do senátu je Grolich

Šanci na získání nejvíce hlasů v komunálních volbách má podle bookmakerů v Praze koalice Spolu, v Brně Lidovci a Starostové a v Ostravě jasně ANO. Největšími favority na získání senátorského křesla je pak předseda KDU-ČSL Jan Grolich ve Vyškově, jeho spolustraník Josef Bazala na Uherskohradišťsku, ale i například bývalý náčelník generálního štábu armády Karel Řehka (nestraník za STAN) v Plzni.

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Komunální volby 2026

V roce 2026 se v Česku uskuteční komunální volby, tedy volby do zastupitelstev obcí. Přinášíme přehled důležitých informací, mezi které patří termín a čas voleb, specifika komunálních voleb v Praze a dalších velkých městech, volební průzkumy, kandidáti a pravidla hlasování. Nechybí ani informace o tom, jak často se konají komunální volby, jak fungují volby do obecního zastupitelstva a kde sledovat výsledky voleb 2026 online (články se zobrazí po rozkliknutí odkazu).

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