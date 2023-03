IT musí být připraveno na všechno, říká Kateřina Bobková ze Sazky | e15.cz

Pro firmu s tak velkým objemem služeb, systémů a dodavatelů jsou špičkově nastavené procesy a funkční infrastruktura životně důležité. A přesně to má v Sazce na starosti Kateřina Bobková. Žena s nakažlivým nadšením pro technologie, která odešla po šestnácti letech z bankovního sektoru, aby v Sazce vedla hned tři týmy. Od svého nástupu se už stihla podílet na největší technologické transformaci v historii firmy a brzy ji čekají další unikátní projekty. Přitom původně o nástupu do Sazky příliš neuvažovala. Co ji přesvědčilo, že tahle firma má nejen z hlediska technologií co nabídnout? A je práce ajťáka v Sazce vůbec v něčem jiná než v bance?

Kateřino, proč jste se rozhodla opustit bankovní sektor a přejít do Sazky?

V poslední bance jsem byla jedenáct let. A když jsem se rozhodovala, co dál, samozřejmě jsem se nejdřív dívala zase po příležitostech v bankovnictví. Pak ale přišla nabídka od Sazky. Původně jsem ji úplně nezvažovala, protože jsem Sazku nepovažovala za technologickou společnost. Po rozhovoru s CTO Petrem Chlumským se to ale změnilo. Petr to měl v hlavě opravdu srovnané a když mi popsal, jaké má vize a jaké projekty plánuje, nadchlo mě to tak, že už jsem nehledala nic jiného.

Co jste od Sazky a jejího technologického zázemí čekala?

Popravdě jsem nic moc nečekala, protože jsem Sazku brala jako zkostnatělou firmu. Myslela jsem, že dá hodně práce vůbec ji nějak zmodernizovat. Proto jsem byla hodně překvapená, jak velké množství nových, moderních technologií Sazka využívá. A to i v porovnání s bankovním prostředím.

Měnit pracovní kolektiv po jedenácti letech, to není jen tak. Jak rychle jste se sžila s novým prostředím?

Bylo to strašně jednoduché. Když jsem přišla do Sazky, hned od začátku na mě dýchla přátelská atmosféra. Baví mě, jak tady lidi spolu komunikují a spolupracují, potkávají se i mimo práci. A hlavně, jak Sazka přistupuje ke svým zaměstnancům.

Co tím myslíte?

Přijde mi, že Sazka si svých lidí váží a investuje do jejich spokojenosti a vzdělávání. Hodně dbá i na to, aby mohli rozumně vyvážit pracovní a osobní život. To mě opravdu mile překvapilo. I to, jakou mají naopak zaměstnanci loajalitu ke své značce.

Co vlastně obnáší pozice Infrastructure and Operations Officer?

Mám na starosti tři oddělení. První je tým Infrastruktury, který se stará o provoz serverů, diskového pole, zálohování, virtualizaci, monitoring a load balancery. Zjednodušeně je to celá IT Infrastruktura běžící v on-premise. Také se starají o cloudovou infrastrukturu jako je O365 a Azure. Mimo to zabezpečují plnou dostupnost některých aplikací a databází. Druhým týmem je TOC – Technical Operation Centre, neboli kontaktní místo pro všechny ze Sazky, kam volají, když mají jakýkoliv problém. Třetí oddělení, End User Support, se stará o koncové zákazníky z hlediska technického vybavení, které potřebují k práci –⁠ notebooky, tiskárny, mobilní telefony a tak dál.

V Sazce jste od prvního ledna 2022, v době našeho rozhovoru tedy celkem čerstvě. Jaké byly začátky?

Začátky byly opravdu těžké. Nastoupila jsem totiž rovnou do rozjetého vlaku jménem Futurum. To byl obrovský projekt, pro který jsme zabezpečovali infrastrukturu, síťové propojení a mnoho dalšího. Ve stejném období jsme ještě dělali obměnu našich Checkpoint firewallů. No a vzhledem k tomu, že jsem přišla z jiného odvětví, musela jsem se za pochodu seznámit i s tím, jak vůbec fungují loterie a místní systémy. Zkrátka trochu křest ohněm, ale dopadlo to dobře.

Jak sama zmiňujete, přišla jste z jiného odvětví. V čem je práce ajťáka v Sazce jiná než právě v bance?

Nakonec jsem zjistila, že skoro v ničem. Stejně jako v bankovnictví, i v Sazce musíte svým klientům zajistit uživatelský komfort, co nejlepší dostupnost aplikací, rychlé odezvy a kvalitní služby. Jen místo internetového bankovnictví řešíte to, aby si zákazníci mohli bez problémů vsadit. Hodně se to podobá i v tom, že banky mají velké systémy, kvůli kterým jsou často závislé na některých dodavatelích. Stejně jako Sazka.

Je něco, co byste chtěla z bankovního sektoru do Sazky přenést?

Možná právě to, že banky jsou na dodavatelích závislé hlavně u velkých systémů a zbytek si většinou řeší in house. Sazce by také prospělo vyvíjet více věcí interně. Protože v dlouhodobém hledisku je to levnější a navíc pak máte know-how uvnitř firmy, takže na něm můžete stavět další produkty a rozvíjet je. Sníží se tím i závislost na dodavatelích a firma může pružněji reagovat na nové projekty. Samozřejmě u velkých loterijních systémů to není reálné, mluvím spíš o menších aplikacích, u kterých to dává smysl.

CTO Petr Chlumský říká, že IT oddělení v Sazce je specifické svým drajvem a schopností věci dotahovat. Vnímáte to podobně?

Určitě. A viděla jsem to právě na projektu Futurum. U takto rozsáhlých projektů většinou Go Life neproběhne bez porodních bolestí. A tady se to povedlo úplně neuvěřitelně dobře. Takže klobouk dolů. V tomhle má určitě Petr pravdu.

Futurum je tedy úspěšně dokončené. Jaké projekty vás čekají teď?

Máme před sebou hodně zajímavých úkolů. Například v projektu NextGen Infrastructure chceme zmapovat současný stav infrastruktury a procesů v Sazce a udělat si výhled na tři až pět let, abychom byli připraveni v podstatě na všechno. Naše infrastruktura musí být flexibilní, škálovatelná, nemůže se stát, že byznys za rok přijde s nějakým požadavkem a my teprve začneme vymýšlet, jak bychom to udělali. Plánujeme také vylepšit náš monitoring a posunout ho na ještě vyšší úroveň –⁠ propojit technologický pohled na infrastrukturu s tím byznysovým. A v neposlední řadě chceme také dokončit projekt TOC 2.0.

O co jde?

Jde o to udělat z Technical Operation Centre výkladní skříň naší divize Technology, která bude hlavním kontaktním místem při jakémkoliv problému. Chceme, aby uživatelé mohli napsat přes Teamsy, zavolat, zadat incident do Service Desku, napsat SMS –⁠ zkrátka, aby bylo jedno, přes jaký kanál svůj požadavek vloží, protože TOC si ho převezme, předá na správná místa a vše „oběhá“ za ně. Uživatelé při tom budou průběžně informováni, v jakém stavu se jejich požadavek nachází. A naopak když vznikne nějaký incident nebo výpadek, TOC ho bude komunikovat do firmy, případně rozesílat SMS zainteresovaným ředitelům. Zkrátka, mělo by to být oddělení, které jen tak nějaká firma nemá.

A je něco, na co se v Sazce vyloženě těšíte?

Všechny tyto projekty budou nesmírně zajímavé. Nejde totiž o záležitost na tři měsíce, bude to běh na dlouhou trať. Něco, co člověk nezažívá každý den. Těším se také, až je doděláme a budeme na nich moct stavět další vývoj. Vlastně se ani nedá říct, že je „doděláme“, protože většina zmíněných projektů nemá finální datum ukončení. Je potřeba se jim věnovat dlouhodobě a posouvat je neustále dopředu.

Jedním z vašich osobních projektů bylo také posílit tým. Jaké pozice teď obsazujete?

Od ledna se nám podařilo nabrat osm lidí. V půlce června nastoupil poslední člen týmu, síťař, a tím bychom měli mít všechny pozice obsazené. Jinými slovy, mám splněno. A jsem na to opravdu hrdá, protože v současné době je o šikovné ajťáky na trhu práce nouze.

„ Individualista nebo arogantní člověk s velkým egem by k nám nezapadl. “

A kdybyste přeci jen ještě někoho sháněli, jaký typ člověka by to měl být? A kdo by naopak do týmu nesedl?

Určitě by to měl být týmový hráč. Individualista nebo arogantní člověk, který má velké ego, by do prostředí Sazky nezapadl. Zároveň by to měl být člověk, který má rád technologie a v tomto oboru se sám vzdělává. Vzhledem k situaci na pracovním trhu se mi také osvědčilo přijmout juniora a vychovat si ho. To samozřejmě nejde u všech pozic, ale například u technické podpory to možné je.

Kam by se podle vás Sazka měla technologicky posouvat do budoucna? Jak bude vaše oddělení vypadat třeba za deset let?

Já doufám, že za deset let budu ležet v Karibiku na pláži s holografickými brýlemi Hololens 4 a budu tým řídit odtamtud. Ne, teď vážně –⁠ je to těžké odhadnout, IT je neuvěřitelně dynamický obor, ale určitě bude hrát velkou roli automatizace. Aby lidé měli prostor řešit složitější věci a nemuseli se tolik zabývat rutinou. To bude do budoucna velké téma nejen v Sazce.











