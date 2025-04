90 obchodních dohod za 90 dní. Trumpův plán budí rozpaky

Komisař EU pro obchod Maroš Šefčovič bude v pondělí mezi prvními zahraničními obchodními představiteli, kteří přijedou do Washingtonu na naléhavé jednání o odvrácení vysokých cel oznámených Trumpem počátkem dubna. EU patří k největším obchodním partnerům USA, hodnota loňského obousměrného obchodu činila téměř jeden bilion USD (22,1 bilionu Kč).

Šefčovič však přijede v době, kdy bude hlavní Trumpův vyjednavač pro cla, ministr financí Scott Bessent, v Buenos Aires, aby vyjádřil podporu argentinským hospodářským reformám. Celkový roční objem obchodu Argentiny s USA přitom činí pouhých 16,3 miliardy USD.

Bessentova pondělní nepřítomnost zdůrazňuje pochybnosti řady odborníků o tom, jak efektivně může administrativa řídit tolik souběžných jednání a jaké jsou vyhlídky na dosažení dohod za 90 dnů.

"Příprava těchto rozhodnutí bude vyžadovat seriózní jednání," řekla bývalá hlavní vyjednavačka Úřadu amerického obchodního zmocněnce (USTR) Wendy Cutlerová. "Není možné, abychom v tomto časovém rámci uzavřeli komplexní dohodu s některou z těchto zemí."

Obchodní poradce Bílého domu Peter Navarro v pátek televizní stanici Fox New oponoval, že Bessent, obchodní zmocněnec USA Jamieson Greer a ministr obchodu Howard Lutnick by mohli úkol splnit. Podle něj je to možné. Nakonec také bude hlavním vyjednavačem Trump a nic se neuskuteční, aniž by se na to pečlivě nepodíval, dodal.

Trump tento týden pro řadu zemí o 90 dní pozastavil zavádění svých nových vyšších cel, která označuje za reciproční. Prezident uvedl, že v této pauze chce umožnit zemím uzavřít s USA dvoustranné dohody. Rozhodnutí o zavedení cel vyvolalo turbulenci na finančních trzích, propad akcií a prodej amerických státních dluhopisů, kvůli obavám z recese a inflace. Ceny zlata pak stouply na rekordní hodnoty.

Podle Cutlerové situace na finančních trzích bude na Trumpův tým vyvíjet tlak, aby dosáhl nějakých rychlých vítězství. Dosažení obchodních dohod, které uspokojí jak Trumpa, tak finanční trhy, je podle ní obrovský úkol.

K chmurné náladě na finančních trzích přispěly tento týden také eskalující třenice s Čínou. Ta nedostala úlevu z nových cel a stejnou měrou zavedla protiopatření.

Podle Cutlerové bude muset Trumpův tým pravděpodobně upřednostnit důležité země a prodloužit 90denní odklad pro ostatní. Dojednání nejmenší z obchodních dohod z Trumpova prvního funkčního období, kterou byla revize ustanovení o automobilovém průmyslu a oceli v dohodě o volném obchodu mezi USA a Jižní Koreou, trvalo více než osm měsíců. Uzavření komplexní obchodní dohody mezi USA, Mexikem a Kanadou USMCA trvalo více než dva roky.

Koordinace 90 jednání je jednou z překážek pro administrativu, která omezila počty zaměstnanců. Řada důležitých pozic také stále není obsazena, a další úředníci jsou často zaneprázdněni jinými úkoly, upozorňují diplomaté.

Greer se domnívá, že je možné všechny dohody uzavřít. Prezident podle něj bude jednat a pokud bude dohoda dobrá, zváží její přijetí, pokud ne, bude platit clo. Televizi Fox News také řekl, že jeho 200členný personál pracuje nepřetržitě, protože si ze zahraničními protějšky neustále vyměňuje návrhy.

Ministerstvo financí má pouze jednoho dalšího vysokého úředníka potvrzeného Senátem, náměstka financí Michaela Faulkendera. Trump zatím nikoho nenominoval ani na důležitý post náměstka ministra pro mezinárodní záležitosti a tuto funkci zatím vykonává kariérní úředník. Také USTR se do značné míry spoléhá na kariérní zaměstnance a několik důležitých pozic náměstků není obsazeno.

Dalším komplikujícím faktorem je nejistota týkající se postojů USA k obchodním záležitostem, dodal další diplomatický zdroj. Každý z hlavních obchodních poradců Trumpa má podle něj svůj názor. Některé země, jako Británie či Austrálie, jednaly s Trumpovou administrativou o obchodu již od jeho lednové inaugurace, avšak bez většího výsledku.