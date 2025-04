Více odpisů, levnější energie a nižší daně. Havlíčkův svět je rájem pro podnikání

Místo známých osobností brněnské umělecké scény, s nimiž premiér Petr Fiala (ODS) pořádá roadshow po Jihomoravském kraji, sází jeho stínový protějšek Karel Havlíček z opozičního hnutí ANO na byznys. Už podruhé za poslední týdny se prostřednictvím Pražské hospodářské komory setkal s několika desítkami podnikatelů. A říkal jim přesně to, co chtěli slyšet. Reportér e15 byl u toho.

Na úvodní číši vína a árii z Rusalky v živém přednesu navazuje šéf zájmového sdružení Petr Michal. „Rusalka hledala, doufala a našla,“ říká s neurčitým náznakem. Z jeho slov není úplně jasné, zda se naděje soukromého sektoru upínají právě k Havlíčkovi a uskupení Andreje Babiše, které je favoritem podzimních voleb do Poslanecké sněmovny.

Zástupci firem především sondují, co mohou od hnutí očekávat. A poukazují na nejzávažnější překážky, jako jsou drahé energie nebo zdlouhavá výstavba průmyslových zón, která připravuje Česko o zahraniční investory.

Havlíček teď mezi podnikatele chodí často. Byť s přestávkou a jiným publikem pokračuje v úspěšné kontaktní kampani, kterou vedl ve středních Čechách před loňskými krajskými volbami. Například před týdnem v rámci akce Mezi snem a realitou: bydlení v hlavním městě debatoval na pražském Smíchově s bankéři, developery ekonomy a také s občany.

Trump ví, že klíčem jsou firmy

Předseda komory zahajuje Havlíčkovo vystoupení dotazem na nejžhavější aktualitu, jíž jsou cla oznámená americkým prezidentem Donaldem Trumpem. „Je to na dlouhou, velmi dlouhou debatu. Jsem ale toho názoru, že Trump je lepší varianta než vítězství té v podstatě bývalé administrativy,“ soudí exministr průmyslu a obchodu.

Jedním dechem dodává, že i když Trump „není geniální“, přesvědčil podnikatelský sektor. „A právě firmy postaví Spojené státy na nohy,“ věří Havlíček. Kategoricky je však proti clům, která podle něj očekávání Trumpa nesplní. Zároveň si nemyslí, že by Česká republika na opatření fatálně doplatila.

„Trump se snaží přilákat do USA investory, proti tomu ale půjde rostoucí inflace. Má rád vyšší cla a nízké ceny pohonných hmot a plynu. Chce vyšší těžbou ropy oslabit Čínu, aby poklesla její ekonomika. Současně mohou nižší ceny ropy a plynu srazit ruského vůdce Putina,“ analyzuje další kroky americké hlavy státu Havlíček.

Rozpory mezi USA a Bruselem

Byznys dlouhodobě dusí administrativa, včetně pravidelných hlášení, které musí posílat do Bruselu. Havlíček tyto výhrady chápe a připomíná, že postoje Evropské komise a Bílého domu jsou naprosto odlišné.

„Hrozbou pro Evropu není Trump, hrozbou jsou Ursuly, Timmermansové. Stále si neuvědomují, že se řítíme hlavou proti zdi. EU je totálně přeregulovaná, to nás zabíjí,“ hřímá Havlíček v narážce na šéfku EK a bývalého evropského komisaře pro oblast klimatu.

„Dochází mi trpělivost s tím, že EU stále plánuje neuvěřitelně vysoké investice do dekarbonizace, ale neříká, z čeho to zaplatí. Od rána do večera se setkávám s podnikateli, jsou strašně napružení,“ dotýká se bývalý ministr velmi citlivého tématu, kterým jsou vysoké ceny energií.

Podle Havlíčka se české ani evropské firmy nemohou posunout dál, dokud nebudou mít vhodné podmínky. Jedinou rychlou cestou k levnější elektřině je podle něj regulovaná složka ve výši 45 procent cen, kterou tvoří platby za přenos nebo obnovitelné zdroje. „To jsou dnes desítky a desítky miliard korun. Až ale skončí podpora obnovitelných zdrojů, stát může ročně přispívat 20 až 25 miliard. To ceny elektřiny sníží. Nepůjde ale o dotace, jen o narovnání vztahů. Teď to s odborníky počítáme, věřím, že to dohrajeme, vyřešíme,“ povzbuzuje podnikatele Havlíček.

Nižší daň z příjmů a víc odpisů

V podpoře českých firem a živnostníků má Havlíček jasno. Je nakloněn vrácení daně z příjmů právnických osob ze stávajících 21 na 19 procent, tedy zrušení jednoho z opatření pro konsolidaci veřejných financí současného kabinetu. A v případě, že ANO bude v příští vládě, hodlá se zaměřit také na startupy.

„Po založení by měly mít určitou dobu hájení podle španělského modelu. Na dva nebo tři roky by se jim odpustilo pojistné. A když se rozjedou, musí do nich vstupovat investoři. To je největší problém Česka a EU, že nemotivují ty, kteří mají peníze. Musíme umožnit flexibilnější odpisy. Lepší a pružnější odpisová politika je výhodnější nejen pro firmy, ale pro celou ekonomiku, a tedy i pro stát,“ upozorňuje Havlíček. Širší možnosti odpisů, a to včetně výdajů na výzkum a vývoj, by umožnil malým, středním i velkým společnostem.

ANO podle bývalého ministra průmyslu rozhodně nehodlá zvyšovat daně. „Řešíme různé kombinace opatření. Když chceme zavést EET, měli bychom podnikatelům někde ulevit. A samozřejmě diskutujeme také o korporátní dani a jejím snížení na původních 19 procent. Rozhodnuto ale ještě není,“ odmítá sdělovat podrobnosti. Dodává, že hnutí připravuje komplexní hospodářskou strategii a musí vyhodnotit a propočítat dopady všech změn.

Zrychlení staveb na třetí pokus

Podnikatelé kritizují, že zahájení řady staveb trvá až osm let a nechápou, proč už Česko dávno nemá katalog zasíťovaných lokalit s dopravními přípojkami, kam by mohlo lákat investory z ciziny. Havlíček se okamžitě pouští do tvrdé kritiky vládní koalice. Tvrdí, že po návratu k moci by ANO zrušilo současnou podobu stavebního zákona a sáhlo po předchozí variantě bývalé ministryně pro místní rozvoj Kláry Dostálové.

To ostatně Havlíček říkal už před týdnem v rámci akce Mezi snem a realitou: bydlení v hlavním městě, když debatoval na pražském Smíchově se zástupci bank či developerů na téma dostupnosti bydlení v hlavním městě.

„Promarnilo se pět let. Celé to shodíme, už se s tím opravdu nedá nic dělat. Bude to jedna z prvních věcí, kterou budeme řešit,“ slibuje.