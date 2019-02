Agent z případu Skripal prý použil novičok i při pokusu o vraždu bulharského zbrojaře | E15.cz

Jeden z agentů ruské tajné služby zapojený do případu loňské otravy Sergeje Skripala figuruje i v jiném neúspěšném pokusu o zabití nervovou látkou novičok, tvrdí ruský server The Insider a mezinárodní investigativní skupina Bellingcat. V roce 2015 byl tímto jedem otráven bulharský obchodník a výrobce zbraní Emilijan Gebrev.

Ruský agent vojenské rozvědky GRU, známý pod falešným jménem Sergej Vjačeslavovič Fedotov, začal používat pas na toto jméno v roce 2010. Od té doby často cestoval po Evropě a Střední Asii.

Server Fontanka.ru dříve zveřejnil, že Fedotov současně s dalšími agenty zapojenými do loňské rovněž neúspěšné otravy bývalého důstojníka ruské rozvědky Skripala v anglickém Salisbury přijel v roce 2014 do Prahy. Bylo to ve stejné době, kdy se zde nacházel i Skripal. Ve chvíli důstojníkovy otravy v březnu 2018 Fedotov rovněž pobýval v Británii.

The Insider a Bellingcat napsaly, že Fedotov navštívil v dubnu 2015 také Bulharsko. Stalo se tak ve stejnou dobu, kdy byl otráven místní obchodník se zbraněmi Gebrev. Podle expertů proti němu byla použita stejná nervově paralytická látka novičok jako proti agentu Skripalovi o tři roky později.

Fedotov přiletěl z Moskvy do bulharského města Burgas 24. dubna 2015. Zpáteční let měl zarezervovaný až na 30. dubna, ale už o dva dny dříve se objevil v Istanbulu, kde si narychlo koupil letenku do Moskvy. Dříve ve stejný den, tedy 28. dubna, byl v bezvědomí převezen do nemocnice v Sofii podnikatel Gebrev. Špatně se cítili také jeho syn a jeden z vrcholných manažerů jeho firmy. Všichni byli hospitalizováni s podezřením na otravu. Následná analýza laboratoře Helsinské univerzity, jež se specializuje na chemické zbraně, odhalila v tělech obětí sloučeniny svědčící o tom, že zbrojař byl otráven látkou typu novičok.

Měsíc po útoku se Gebrev probral z kómatu a jeho zdravotní stav se zlepšil. V květnu téhož roku se mu však znovu přitížilo a skončil znovu v nemocnici. Tato událost se časově shoduje s další Fedotovovou návštěvou Bulharska.

Grebev na otázku, proč se mohl stát cílem zájmu GRU, odpověděl, že vidí pouze dva možné motivy. Zaprvé jeho firma dodávala zbraně na Ukrajinu, která válčila s Moskvou podporovanými separatisty, a zadruhé mohlo Rusko chtít převzít jeden z jeho závodů na výrobu zbraní Dunarit.

Skupina Bellingcat v minulosti prezentovala řadu exkluzivních informací z vlastního vyšetřování útoku na exagenta Skripala. Uvedla, že další podrobnosti k případu Gebrev zveřejní příští týden.