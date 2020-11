Američané před Díkůvzdáním masově cestují, mohou ohrozit Vánoce | E15.cz

Den díkůvzdání, který připadá vždy na čtvrtý listopadový čtvrtek, je tradičním rodinným svátkem. Ke slavnostní večeři se scházejí skupiny lidí i z různých koutů země, což je pro koronavirus ideální příležitostí k přenosu. Odborníci proto vyzvali Američany, aby se letos tradiční formy oslavy vzdali. Odrazovali je od cest v době, kdy se počty případů nakažených blíží k dvěma stům tisícům denně a až dva tisíce lidí v souvislosti s nemocí v posledních dnech umíralo.

„Naše prosby o pomoc narazily na hradbu sobeckých, hluchých uší,“ postěžoval si na Twitteru arizonský lékař z první linie Cleavon Gilman. Podle BBC jen od pátku do neděle prošlo americkými letišti na tři miliony cestujících. Jejich počty sice zřejmě letos nedosáhnou obvyklých čísel, ale přesto i tak je nyní v USA ve vzduchu nejvíce lidí od poloviny března, kdy pandemie propukla naplno.

Fauci však tvrdí, že rizikový není ani tak samotný let jako spíše pobyt na letišti. „Jste na přeplněném letišti, řadíte se do front, ne každý má roušky,“ snažil se apelovat na obyvatelstvo podle listu The Guardian. Zdůraznil rovněž, že setkání v rodinném kruhu uvnitř domu může působit nevinně, ale to je omyl.

Experti naopak tvrdí, že lidé za těchto okolností nedbají žádných pravidel, která by je mohla ochránit. Nezodpovědné chování na Den díkůvzdání by se podle nich mohlo projevit velkým nárůstem případů v příštích týdnech a ohrozit Vánoce. Už nyní přitom například v Los Angeles hrozí nedostatek lůžek pro koronavirové pacienty.

Podle optimistických předpokladů by se však díky pozitivním zprávám z vývoje vakcín mohl život ve Spojených státech vrátit k normálu koncem jara. „Pomoc je na cestě, takže byste se na to neměli dívat jako na beznadějnou situaci,“ vzkázal Fauci Američanům.