Tisíce Američanů čekají před potravinovými bankami, mnozí kvůli krocanům na Díkuvzdání | E15.cz

V Dallasu se jen během soboty pomoci dočkalo na 25 tisíc lidí. Řada z nich si odnesla i krocany na blížící se Díkůvzdání připadající na čtvrtý listopadový čtvrtek. Potravinová banka severního Texasu uvádí, že víkendová akce byla její dosud největší. Někteří obdarovaní by se přitom do složité situace nedostali, kdyby Spojené státy nezasáhl koronavirus.

Představitelka organizace Anna Kurianová popsala stanici CBS příběh čekajícího Manuela. „Má nějaká onemocnění a je zdravotně postižený, mohl ale spoléhat na příjem manželky. Když přišel COVID-19, byla propuštěna z práce a od té doby rodina svádí svůj boj,“ uvedla. „Jídlo, které dostal, chápe jako skutečné požehnání, protože si myslel, že budou na Díkůvzdání večeřet špagety. Byl vděčný za to, že dostal krocana,“ dodala.

Potravinová banka v Texasu jen od března do září rozdala na 63 milionů dávek jídla, což byl oproti loňskému roku nárůst o 45 procent. „Dokud budou pracovní místa v ohrožení, budeme nadále pociťovat zvýšenou poptávku,“ domnívá se Kurianová. Pochvaluje si přitom, že se banka může spoléhat na velkou podporu komunity, jídlo rozdávají i dobrovolníci.

Růst zájmu o potravinovou pomoc není omezený jen na Texas. Organizace Feeding America uvedla, že do konce roku může potravinové nejistotě čelit více než 54 milionů Američanů, tedy asi 17 procent populace.

To je o sedmnáct milionů lidí více než před vypuknutím nákazy. „Asi čtyřicet procent lidí, kteří se nyní dostavují k distribuci potravin, se nikdy předtím spoléhat na charitativní pomoc nemuselo,“ řekla CNN zástupkyně Feeding America Katie Fitzgeraldová.

Anna Kurian [North Texas Food Bank (NTFB)]: "More than 6,000 cars and about 25,000 people were served by volunteers and staff of the food bank during the around five-hour event […] Forty percent of the folks coming through our partners doors are doing so for the first time." https://t.co/CYbORNYIrh