Američané slavili vznik USA koronaviru navzdory | E15.cz

Zrušené ohňostroje a průvody, uzavřené pláže. Taková byla letos pro Američany kvůli koronavirovým omezením vidina takzvaného „4th of July“ víkendu. Američané si nicméně jeden z nejoblíbenějších svátků – Den nezávislosti – nenechali ujít a vyšli do ulic.

U vstupů na pláže v Kalifornii nebo na Key Westu v jižním cípu Floridy se objevily cedulky se zákazem vstupu, guvernér státu Delaware nechal na víkend uzavřené plážové bary. Přesto americká média zaplavily fotky přeplněných pláží vypovídající o tom, že někteří Američané si s nákazou hlavu nedělají. Totéž platí o pokračujících protestech – jen v New Yorku pochodovalo o víkendu na Brooklynském mostě přes tisíc lidí a o nějakých rozestupech nemohla být ani řeč. Podobně to vypadalo v pátek na tribuně pod horou Mount Rushmore se sousoším bývalých prezidentů USA, kde slavil prezident Donald Trump.

Spojené státy americké přitom stále naplno bojují s nemocí COVID-19. Téměř polovina států kvůli vzrůstajícímu počtu nemocných nepovolila další fázi uvolňování restrikcí. Nejméně 19 států zavedlo v minulých dnech povinné nošení roušek. Doposud byli nakaženi více než tři miliony Američanů a přes 131 tisíc jich zemřelo. Počet nakažených jen v posledním týdnu narostl ve 34 státech, 12 z nich zaznamenalo nárůst o více než 50 procent, uvádějí data univerzity Johnse Hopkinse, která pandemii od začátků monitoruje.

I když prezident Trump při každé možné příležitosti dává najevo, jak je Amerika v boji s koronavirem úspěšná a jak jeho zemi nezničí ani probíhající protesty, realita nadcházejících měsíců nebude podle mnoha expertů tak optimistická. „Scénář, který se prezident snaží lidem na svých mítincích vnutit, tedy že karanténa skončí, že vědci už mají lék na dosah, že fotbalové stadiony a restaurace budou brzy plné – to je jen fantazie,“ uvádí deník The New York Times s odkazem na odborníky ze zdravotnictví.

„Jak a kdy pandemie skončí, bude záležet na medicíně a případném objevu léku či vakcíny. Bude ale taky záležet na tom, jak se budou v tomto mezidobí chovat Američané. Pokud budeme pečlivě chránit sebe a své blízké, více nás to přežije. Pokud ale virus podceníme, najde si nás,“ pokračuje v analýze deník.

Experti původně odhadovali, že léto šíření viru zpomalí, chování běžných Američanů a jejich vlažný přístup k dodržování pravidel teď ale ukazují opak. Prezidentův plán na postupné otvírání států a oživení ekonomiky se zatím daří jen částečně. Podle aktuálních dat z minulého týdne se nezaměstnanost snížila na 11,1 procenta a rozjíždějící se ekonomika vrátila Američanům téměř pět milionů pracovních míst. Nejvíce z nich se vrátilo do práce v restauracích, barech, hotelech a ve službách. Už teď se ale lidé ptají, jak tato čísla ovlivní narůstající počet nakažených a možné znovuzavírání.

Jednotlivé státy řeší ruku v ruce s ekonomikou také školství. S blížícím se začátkem školního roku – v některých státech začíná výuka už první týden v srpnu – se státy a okresy potýkají s různými scénáři možné výuky. Americká akademie pediatrů přitom doporučuje, aby se úřady soustředily hlavně na zajišťení fyzické výuky ve školách. Upozorňují, že děti a dospívající nejsou ohroženou skupinou a dlouhodobá výuka z domova jim může spíše uškodit.

To, že je koronavirus také ústředním politickým tématem, potvrdil i sám prezident Trump při svých posledních projevech – k pandemii se opakovaně vyjadřuje. Čeho se teď Američané bojí, je to, že komplikace veřejného života v důsledku všemožných omezení kvůli koronaviru značně ovlivní i nadcházející prezidentské volby. Americké politické spektrum zatím nenachází shodu, jak volby vzhledem k probíhající pandemii proběhnou.

Amerika není ve snadné pozici a situaci nezlepšují ani pokračující, i když zdá se slábnoucí protesty, které prezident chápe jako snahu zničit podstatu své země. Trumpova administrativa má teď před sebou kromě několikaměsíčního předvolebního finále především dennodenní strategickou práci na záchraně a podpoře ekonomiky, měst, zdravotnictví, školství a desítek dalších odvětví.

Autorka je novinářka žijící v USA