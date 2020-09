Americká komise vyšetřuje Facebook. Japonsko si zvolilo premiéra | E15.cz

Top události

Facebooku hrozí žaloba

Americká federální obchodní komise chce do konce roku podat trestní oznámení na společnost Facebook. Agentuře Bloomberg to sdělil zákulisní zdroj. Komise prý vyšetřuje provozovatele největší sociální sítě už více než rok a podezírá jej z nečistých praktik vůči konkurenčním firmám. Pokud k soudnímu stíhání skutečně dojde, bude to znamenat další vyostření sporů mezi americkými úřady a velkými technologickými korporacemi.

Japonsko má nového vůdce

Překvapení se nekoná. Novým japonským premiérem byl podle očekávání dnes ráno zvolen dosavadní mluvčí vlády Jošihide Suga. Ve funkci tak nahradí dlouholetého premiéra Šinzóa Abeho, který odstoupil minulý měsíc kvůli špatnému zdraví. Pro Sugu hlasovalo 314 ze 462 senátorů. Očekává se, že nástupce Abeho bude jako jeho letitý spojenec pokračovat v dosavadním kurzu. Zemi přebírá v nelehkém období, kdy se Japonsko potýká s nejhorší hospodářskou krizí za poslední půl století.

Z trhů a burz

Akciím se dařilo

Hlavní akciové indexy ve Spojených státech včera mírně posílily. S&P 500 vyrostl o 0,52 procenta, Dow Jones si připsal 0,01 procenta a technologický Nasdaq Composite se zvýšil o 1,21 procenta. Investorům dodalo optimismus očekávání, že americká centrální banka Fed ve středu potvrdí své odhodlání podporovat ekonomický růst uvolněnou měnovou politikou. Růst zaznamenaly také všechny velké burzy v západní Evropě. Nejvíce zpevnil britský FTSE 100, a to o 1,32 procenta.

Amerika porušila pravidla

Světová obchodní organizace rozhodla, že cla, která uvalily Spojené státy na čínské výrobky v roce 2018, byla v rozporu s mezinárodními pravidly. Amerika prý svůj krok dostatečně neospravedlnila a nepředložila důkazy o pochybení čínských firem. Peking rozhodnutí přivítal. Washington opět obvinil Organizaci z neschopnosti postavit se Číně.

Tweet dne

Children asked, and we listened 👍🏻 Recyclable, sustainably-sourced paper bags will be tested in LEGO boxes from 2021♻️ pic.twitter.com/K6uLNpwy26 — LEGO (@LEGO_Group) September 15, 2020

„Děti nás požádaly, a my jsme je vyslechli. Vyzkoušíme recyklovatelné, papírové obaly z obnovitelných zdrojů v krabicích LEGA od roku 2021.“

Nadnárodní společnost LEGO se od příštího roku zbaví plastových obalů a bude své populární stavebnice balit výhradně do recyklovatelných papírových tašek. Do budoucna by dokonce chtěla samy kostičky z plastu nahradit alternativními materiály. Firma do daného výzkumu investuje 400 milionů dolarů, tedy přes devět miliard korun. K ekologičtějšímu uvažování prý organizaci přiměly četné dopisy od dětských zákazníků.

