Walmart rozjíždí fintech start-up s exmanažery Goldman Sachs | E15.cz

Walmart najal dva zkušené bankéře, aby novou společnost vedli. Jedná se o Omera Ismaila a Davida Starka, kteří dříve působili ve vedení Goldman Sachs a mají za sebou v oboru význačné úspěchy. Stark například v minulosti dohodl partnerství mezi Goldman Sachs a technologickou společností Apple. Příchod dvou bankovních veteránů podle agentury naznačuje, že se start-up posunul blíže své realizaci a Walmart to s ovládnutím amerického finančního trhu myslí vážně.

„Když spojíme naši hlubokou znalost technologiemi řízených finančních byznysů a schopnost rychle reagovat s misí a dosahem Walmartu, můžeme vytvořit finanční nabídky, které nebudou mít konkurenci,“ myslí si Meyer Malka, šéf Ribbit Capital.

Walmart provozuje největší řetězec maloobchodních prodejen na světě. Jenom ve Spojených státech má 5300 obchodů, z nichž mnohé jsou otevřené 24 hodin denně, sedm dní v týdnu. Pravidelně v nich nakupuje přes 150 milionů lidí. Nebude tedy pro něj žádný problém vybudovat obrovskou síť poboček a oslovit velké množství klientů. Ribbit zase v posledních letech pomohl rozjet hned několik úspěšných fintech startupů, jako je třeba britský Revolut.

Ačkoli se Walmartu i během koronakrize celkem dařilo díky štědrým investicím do on-line prodejů, jeho akcie se v letošním roce propadly o více než deset procent. Aktuálně se obchodují zhruba za 130 dolarů. Vstup do bankovního odvětví by mohl značku výrazně posílit. „Jejich cílem je zpeněžit jejich nejcennější přednost - frekvenci a vztah, který mají se svými zákazníky napříč světem,“ řekl Bloombergu analytik poradenské firmy M Science John Tomlinson.

Klasické peněžní ústavy se na pronikání takzvaných průmyslových bank, tedy původně nefinančních společností do daného sektoru dívají s obavami. Dochází podle nich k nebezpečnému sbližování bankovnictví a obchodu. Bankám se zároveň nelíbí, že dané firmy nepodléhají tak přísnému dozoru a kapitálovým požadavkům ze strany Federálního rezervního systému jako ony.

Finanční instituce se proto snaží přesvědčit americké regulátory, aby snahy retailových řetězců a startupů nabízet klíčové bankovní produkty zastavily. Kromě Walmartu pošilhává po nabízení širšího portfolia finančních služeb třeba také obří internetový prodejce Amazon.

„Bank of Walmart“, jak se novému projektu přezdívá, každopádně není prvním pokusem maloobchodního giganta vniknout do světa finančnictví. Už v roce 2005 Walmart žádal o otevření průmyslové banky v Utahu.