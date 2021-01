Americké burzy trhaly díky Bidenově inauguraci rekordy | E15.cz

Macron se Alžírsku neomluví

Francouzský prezident Emmanuel Macron se nebude omlouvat Alžírsku za více než stotřicetiletou okupaci země, která skončila v roce 1962. Ve středu to uvedli zástupci Elysejského paláce. Oficiální omluvu po Francii požaduje alžírský prezident Abdal Madžíd Tabbúni. Macron nicméně plánuje podniknout symbolické kroky k vyrovnání se s francouzskou koloniální minulostí, která dodnes komplikuje vztahy mezi oběma státy. Francouzský prezident se například letos na podzim zúčastní oslav 60. výročí alžírské nezávislosti, které vyvrcholí v březnu 2022.

KLDR zakázala cizí zábavu

Severní Korea zavedla koncem minulého roku přísné tresty za holdování cizím vlivům. Do ostatních zemí se nicméně informace dostala až nyní. Obyvatelé KLDR mají například zakázáno sledovat zahraniční média a bavit se u cizích pořadů, včetně těch ze sousední Jižní Koreje. Nezákonné je také napodobovat jihokorejský dialekt, a to jak v mluvené, tak ve psané formě. Těm, kteří zákaz nedodrží, hrozí i doživotní vězení nebo trest smrti. „Severokorejský vůdce Kim Čong-un tímto rozhodnutím vyhlásil válku vnějším vlivům a volá po zlepšení domácí zábavy,“ píše agentura Reuters.

Akcie v Evropě i USA rostly

Americké akciové trhy v den inaugurace nového prezidenta Joea Bidena mohutně posilovaly a uzavřely obchodování na rekordních hodnotách. Pomohly jim i dobré hospodářské výsledky Netflixu. Index S&P 500 se zvedl o 1,39 procenta, Dow Jones zpevnil o 0,83 procenta a Nasdaq Composite přidal 1,97 procenta. Na optimismus v USA reagovaly růstem také burzy v západní Evropě. Nejvíce posílil německý DAX, který se zvýšil o 0,77 procenta. O přibližně půl procenta si polepšil též francouzský CAC 40 a britský FTSE 100.

Jack Ma je zpátky

Jeden z nejbohatších Číňanů a zakladatel technologické společnosti Alibaba Jack Ma se po několikaměsíční absenci objevil na veřejnosti. Ma se ve středu zúčastnil video mítinku v rámci jedné ze svých charitativních akcí. Miliardář byl nezvěstný od října, kdy se dostal do konfliktu s čínskými úřady, které následně začaly vyšetřovat firmy z jeho podnikatelského impéria. Na internetu se proto hojně spekulovalo o Maově osudu. Akcie Alibaby na hongkongské burze v reakci na zprávu včera vyrostly o pět procent. Dnes ale opět klesají. Aktuálně se obchodují za 258 hongkongských dolarů, tedy 716 korun za akcii.

RAW: A large explosion killed at least three people and destroyed most of a building in the Spanish capital Madrid.



The city mayor said the explosion appeared to have been caused by a gas leak. pic.twitter.com/MYmaNnr8L2