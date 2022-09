Americké ekonomice hrozí miliardové ztráty kvůli stávce zaměstnanců železnic | E15.cz

Na nové kolektivní smlouvě se zatím se zaměstnavateli nedohodly všechny odborové organizace. A čas na dohodu rychle ubíhá. Předmětem sváru je jednak rozdíl v názorech na navýšení platů a proplácení dovolených, a pak také rozdílný pohled na pracovní podmínky. Řada zaměstnanců totiž musí být k dispozici doslova 24/7, tedy 24 hodin denně, sedm dní v týdnu. To jim značně komplikuje zejména rodinný život.

Deset z dvanácti odborových organizací již sice na novou dohodu kývlo, dvě velké skupiny hájící zájmy železničářů však zatím zůstávají neoblomné. Jedná se Brotherhood of Locomotive Engineers and Trainmen a SMART Transportation. Obě dohromady zastupují přibližně 57 tisíc lidí a tak bez jejich členů, mezi něž patří i strojvůdci, by se provoz na železnici zastavil.

Investice v časech krve a slz. Válka přesměrovala peníze na nové adresy

Video se připravuje ... • VIDEO Videhub

Případná stávka by přišla americkou ekonomiku odhadem na dvě miliardy dolarů denně. K nahrazení kapacity nákladních vlaků by bylo potřeba přes 460 tisíc dodatečných kamionů denně. Na vyřešení ošemetné situace tak má zájem i Bílý dům, stávka by totiž mohla začít už v pátek 16. září.