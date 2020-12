Americké ministerstvo financí napadli hackeři, McLaren prodá akcie | E15.cz

Krádež tajných informací

Neznámé skupině hackerů zjevně podporované některou ze zahraničních vlád se podařilo ukrást tajné informace z amerického ministerstva financí a Národního telekomunikačního a informačního úřadu, který spadá pod ministerstvo obchodu. Zprávu přinesla agentura Reuters. Incident je prý natolik vážný, že se kvůli němu v sobotu sešla v Bílém domě Národní bezpečnostní rada USA. „Vláda Spojených států si je těchto zpráv vědoma a přijímá veškeré nutné kroky, aby identifikovala a napravila případné problémy spojené s touto situací,“ řekl mluvčí Národní bezpečnostní rady John Ullyot.

Švédové chtějí platit pouze digitálně

Švédská vláda zkoumá, zda by země mohla v blízké budoucnosti kompletně přejít na digitální měnu. Podle ministra pro finanční trhy Pera Bolunda byla studie proveditelnosti zahájena v pátek a dokončena bude v listopadu roku 2022. Dostala ji na starost bývalá předsedkyně finančního výboru švédské centrální banky Anna Kinbergová Batrová. Obyvatelé Švédska už teď používají fyzické peníze nejméně ze všech světových národů. Během pandemie klesl počet tamních plateb prováděných v hotovosti pod deset procent.

Nešťastný týden pro trhy

Americkým akciím se v minulém týdnu nedařilo, zejména kvůli průtahům ve schvalování nového záchranného balíčku na podporu ekonomiky po koronakrizi. Index Dow Jones za celý týden odepsal 0,57 procenta, S&P 500 oslabil o 0,96 procenta a Nasdaq Composite odevzdal 0,69 procenta. Ve ztrátě skončily za posledních pět pracovních dní také burzy v západní Evropě. Těm příliš nehraje do karet neschopnost britských a unijních vyjednávačů uzavřít brexitovou dohodu. Panevropský index STOXX Europe 600 se snížil o jedno procento. Oslabil i německý DAX, francouzský CAC 40 a britský FTSE 100.

McLaren nabízí 33 procent akcií

Britský McLaren, slavná automobilová stáj formule 1, prodá do konce roku 2022 až 33 procent svých akcií americkým investorům. Patnáct procent v hodnotě 185 milionů liber, tedy asi 5,3 miliardy korun, odkoupí investiční skupina MSP Sports Capital. McLaren se tímto krokem snaží vyřešit své finanční problémy, aby mohl být nadále konkurenceschopný. Společnost už dříve oznámila, že také zvažuje prodej svého hlavního sídla v anglickém Wokingu.

