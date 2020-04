Americký prezident Trump vyzval k "osvobození" amerických států od přísné karantény | E15.cz

Na tiskové konferenci pak své komentáře na twitteru hájil, když prohlásil, že opatření v těchto státech jsou příliš tvrdá.Demonstranti nařízení, mezi něž na některých místech patří zákaz vycházení, kritizují kvůli ekonomickým dopadům, zdravotničtí představitelé ale varují, že zmírnění karantény by mohlo přispět k dalšímu šíření nákazy.

Spojené státy mají ze všech zemí světa nejvyšší počet lidí, u nichž byla zjištěna přítomnost koronaviru v těle, a také největší počet obětí nemoci covid-19, již virus způsobuje. Zaznamenáno bylo v USA více než 680 tisíc infikovaných a přes 34 000 úmrtí.

Trump na páteční tiskové konferenci řekl, že celkem si podle něj epidemie v USA vyžádá 60 000 až 65 000 mrtvých. To by bylo podstatně méně než původní odhady. Počátkem dubna Bílý dům odhadoval, že by obětí mohlo být sto tisíc až 240 000.

Demonstrace požadující ukončení zákazu vycházení se uskutečnily například v Michiganu, Ohiu, Severní Karolíně, Minnesotě, Utahu, Virginii či Kentucky. Republikánský šéf Bílého domu ve svém příspěvku na twitteru zmínil státy, v jejichž čele stojí demokraté.

Protestní akce byly v různých státech různě velké, někde se jich zúčastnilo pár desítek lidí, jinde, jako třeba v Michiganu, tisíce. Někteří účastníci tamní demonstrace si s sebou přinesli střelné zbraně.

Trump svou očividnou podporu protestujícím vyjádřil den poté, co představil plán na obnovu americké ekonomiky a uvolňování restrikcí. K plánu uvedl, že otevírání americké ekonomiky se má dít po etapách, "stát po státu" a na základě ověřitelných údajů, aby se předešlo nové vlně nákazy.

"Neotvíráme vše najednou, ale jde o ostražitý krok za krokem," poznamenal ve čtvrtek Trump s tím, že guvernéři jednotlivých států, jejichž situace se často velice liší, mají sami rozhodnout, kdy odvolají vyhlášená omezení.

Guvernér Minnesoty Tim Walz prohlásil, že po Trumpových pátečních vyjádřeních na twitteru telefonoval do Bílého domu, aby se zeptal "co si myslí, že jsme mohli udělat jinak". "Prezident představil třífázový plán, který přesně odráží, co se snažíme dělat," řekl Walz novinářům.

Na páteční tiskové konferenci Trump na dotaz, jestli by zmíněné státy měly opatření zmírnit, řekl: "Ne, ale některá rozhodnutí, která tyto státy přijaly, zacházejí příliš daleko."