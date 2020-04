Trump chce znovu nastartovat Spojené státy, zdraví Američané budou moci opět do práce | E15.cz

Nastartování americké ekonomiky

Prezident Donald Trump uvedl, že nastal čas znovu nastartovat Ameriku. Země, která je ochromena pandemií koronaviru, by měla své znovuotevírání ekonomiky činit po jednotlivých etapách. Trump uvedl, že by se tak mělo dít „stát po státu“ a na základě ověřitelných údajů, aby se předešlo nové vlně nákazy. Doplnil také, že zdraví Američané se budou moci vrátit do práce, jakmile to podmínky dovolí.

Čínský propad

Nejhorší čísla za desítky let si připsala čínská ekonomika. Ta se od ledna do března zmenšila o 6,8 procenta oproti prvému čtvrtletí loňského roku. Pád způsobilo vypuknutí pandemie nového typu koronaviru. Jde údajně také o první propad hrubého domácího produktu Číny od roku 1992.

Auta nefrčí

Meziročně o 55,1 procenta klesl počet registrací nových osobních automomobilů v Evropské unii. A to na 567 308. Na většinu trhů totiž dopadla karanténní opatření. Prodej aut v České republice se snížil o 36,3 procenta, prodej vozů Škoda o 38,8 procenta. Nejvíce se prodej osobních aut v březnu snížil v Itálii, meziročně o 85,4 procenta.

Technologie táhly akcie

Akcie ve Spojených státech posílily. Především technologických společností. Nyní tamní trhy čekají, jak rychle půjde obnovování hospodářského života ve Spojených státech, které chystá prezident Trump a jeho tým. Index Nasdaq těžil z nárůstu akcií internetového obchodu Amazon a internetové televize Netflix na nová rekordní maxima. Růst Dow Jonesova indexu naopak zbrzdil výrazný propad akcií výrobce letadel Boeing.