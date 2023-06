Senát schválil zákon o pozastavení platnosti dluhového stropu USA | e15.cz

Senát Spojených států schválil zákon o pozastavení platnosti dluhového stropu USA, oznámily tiskové agentury. Prezident Joe Biden uvítal výsledek hlasování jako „velké vítězství amerického lidu“ a těší se, že zákon brzy podepíše. Bez tohoto kroku by federální vláda v pondělí přestala být schopna splácet své závazky, což by mělo závažné dopady na světovou ekonomiku.

Senátoři zákon přijali poměrem hlasů 63 ku 36, což odráželo výsledek ze Sněmovny reprezentantů, která schválila zákon o den dříve. V dolní komoře amerického Kongresu se pro zákon kladně vyslovilo 314 zákonodárců a proti jich bylo 117, zejména z Republikánské strany.

Agentura Associated Press poznamenala, že kompromisní balíček vyjednaný prezidentem Bidenem a republikánským předsedou Sněmovny reprezentantů Kevinem McCarthym netěší ani republikány, ani demokraty. Ale odkládá problém dluhového stropu, který hrozil turbulencemi v americké a globální ekonomice, až do roku 2025, kdy bude po příštích prezidentských volbách v USA. Do platební neschopnosti se Spojené státy ještě nikdy nedostaly.

Více pravicová část republikánských kongresmanů návrh kritizuje, protože podle ní neobsahuje větší redukci veřejných výdajů. Levicovým zákonodárcům zase vadí například zpřísnění podmínek pro přístup k sociální pomoci.

Zákonný limit na státní dluh je ve světě výjimkou a ten americký se v posledních desetiletích opakovaně posouvá kvůli neustálým rozpočtovým schodkům za demokratických i republikánských prezidentů. Aktuálně je na hodnotě 31,4 bilionu dolarů (690,5 bilionu korun), kam byl posunut na konci roku 2021.