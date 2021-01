Američtí zákonodárci požadují po útoku na Kapitol Trumpovu hlavu | E15.cz

Násilné ukončení Trumpovy éry. I tak nazval americký deník The New York Times zmíněné události ve Washingtonu. Většina expertů i zahraničních médií označuje současného prezidenta za hlavního viníka incidentu. Trump demonstranty k násilnostem aktivně vybízel a to jak přímo ve Washingtonu, tak svými tvrzeními na sociálních sítích, kterými dokázal značnou část veřejnosti přesvědčit o tom, že listopadové prezidentské volby byly zmanipulované, aniž by předložil jediný důkaz.

Za selhání ochranky může prezident

Trump má pravděpodobně zásadní podíl i na selhání bezpečnostních složek, které měly budovu Kongresu chránit. „V USA je složité a striktní dělení mocí a pravomocí, takže svoji roli hrála i podpora Trumpa protestujícím. Nedalo se čekat, že zrovna on povolá patřičné jednotky, které mohly nejhoršímu předejít,“ myslí si Miloš Gregor, politolog z Masarykovy univerzity.

„Z mnoha záběrů je zřejmé, že policie na Kapitolu nebyla na příval protestujících připravená, často jim ustoupila, příliš nebránila své pozice. A vidět, jak černošského policistu nahání po budově Kapitolu dav bělochů, je nevídaná věc,“ souhlasí Jan Beneš, expert na americkou politiku na Ostravské univerzitě. Neschopnost policistů zastavit demonstranty podle Beneše ostře kontrastuje například s událostí z loňského června, kdy Trump nechal násilím a za použití slzného plynu vyklidit prostor před Bílým domem, aby se mohl vyfotit s biblí před kostelem. Ve středu žádný podobný zákrok nenařídil, ani k němu nevyzval.

Narůstající počet amerických poslanců a senátorů, mezi nimiž jsou i bývalí Trumpovi stoupenci z Republikánské strany, přirovnává útok na Kapitol k pokusu o politický převrat a někteří už dokonce zahájili kroky k tomu, aby prezident složil svou funkci okamžitě a ne až za dva týdny.

Může být Trump předčasně sesazen?

Toho aby byla hlava Spojených států předčasně odvolána z úřadu lze legálně dosáhnout dvěma způsoby. První variantou je aktivování takzvaného 25. dodatku americké ústavy. Ten se používá v případě, když je prezident jakkoliv nezpůsobilý vykonávat svůj úřad. Nejčastěji v případě smrti či ze zdravotních důvodů.

K jeho aktivování je zapotřebí souhlas viceprezidenta a dvou třetin Trumpova kabinetu. Pokud by tato situace nastala, prezidentem by se na nadcházející dva týdny stal dosavadní viceprezident Mike Pence. Výhodou tohoto postupu určitě je, že je nejrychlejší. Trumpa se ale musejí zříct jeho vlastní lidé.

Druhou variantou je impeachment, neboli ústavní žaloba na prezidenta, který se dopustil závažného pochybení. Návrh na něj musí podat většina Sněmovny reprezentantů a následně schválit dvoutřetinová většina v Senátu. Tento proces se ovšem může táhnout minimálně několik dní a v případě úspěchu by tedy měl spíše symbolický význam.

V případě, že by na impeachment skutečně došlo, stal by se Trump historicky prvním prezidentem USA, který musel čelit dvěma ústavním žalobám během jediného funkčního období. Jednomu impeachmentu se už totiž před rokem ubránil.

Návrh na podání impeachmentu zatím podpořilo přes 30 zákonodárců. „Donald Trump je zrádce naší země a ústavy. Musí být odstraněn z úřadu,“ řekla Katherine Clarková, demokratická kongresmanka a mluvčí Sněmovny reprezentantů. Kromě demokratů k odvolání Trumpa vyzval třeba také republikánský guvernér státu Vermont Phil Scott. Na základě mínění odborníků ovšem Trump Oválnou pracovnu před 20. lednem s největší pravděpodobností neopustí.

„25. dodatek určitě využit nebude, protože se k těmto situacím obyčejně nepoužívá. Impeachment samozřejmě variantou je, ale dvoutřetinovou supermajoritou momentálně demokraté v Kongresu nedisponují,“ míní Beneš. „O aktivizaci 25. dodatku se hovoří celé Trumpovo prezidentství a nyní by takový krok byl kontraproduktivní, neboť by ještě více mobilizoval tu radikální menšinu jeho voličů, kteří k němu vzhlíží s nezdravou adorací. Trump zbaven funkce nebude,“ přidává se Jan Hornát, amerikanista z Univerzity Karlovy.

Sjednotí tragédie americkou společnost?

Ať už bude Trump v příštích dnech z funkce odvolán, nebo vydrží do nástupu Joea Bidena, zůstává otázkou jaký dopad bude mít tato epizoda na budoucnost Spojených států a jejich politické kultury. Experti se na jejím zodpovězení neshodli. „Úmrtí čtyř lidí je natolik velkou tragédií, že to šokovalo i ty, kteří dosud buď mlčky sledovali Trumpovo počínání, nebo jej opatrně podporovali,“ věří Gregor.

Také podle Hornáta potrestání prezidenta USA nebude zapotřebí, neboť již v tuto chvíli byl samotnou událostí pošpiněn Trumpův odkaz. „Domnívám se, že se od něho odvrátí nejen značná část republikánů, ale i voličů. Lidé nyní vidí, co způsobí politika neustálého rozdělování společnosti, dezinformací a nedostatek jakékoliv morální a etické reflexe. Je to v podstatě i symbolický vzkaz zbytku demokratického světa, který může mít tendence volit si podobné osobnosti za své lídry,“ uvádí Hornát.

America is so much better than what we’re seeing today. — Joe Biden (@JoeBiden) January 6, 2021

Beneš nicméně vidí situaci skeptičtěji: „Republikánští zákonodárci i po obnovení zasedání Kongresu nadále trvali na vznesení námitek proti výsledkům voleb. To ukazuje, že úpadek americké politiky pokračuje.“

Alarmující je rovněž průzkum, jenž bezprostředně po incidentu provedla britská agentura YouGov. Na jeho základě pouhá čtvrtina republikánských voličů považuje středeční útok na americký Kongres za hrozbu pro demokracii. Na 45 procent dotazovaných republikánů pak rovnou počínání demonstrantů schvaluje. Drtivá většina stoupenců Demokratické strany naopak násilí ve Washingtonu striktně odsoudila.