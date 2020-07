ANALÝZA: Nejchudší kontinent se propadá o deset let zpět | E15.cz

Podobné zprávy utvrzují pozorovatele v přesvědčení, že Afrika je odsouzena k tomu, aby ještě dlouho zůstala nejchudším kontinentem. Celá řada subsaharských zemí řeší problémy, které si většina Evropanů vůbec nedokáže představit – od boje s islámskými džihádisty přes všudypřítomnou korupci, obrovské dluhy až po nálety kobylek na zemědělskou úrodu.

Méně peněz ze Severu

Přísná opatření proti šíření nemoci COVID-19 v samotné Africe i mimo ni navíc odstavila velkou část ekonomiky, narušila obchodní vazby s okolním světem i cestovní ruch. Vývozci surovin čelí pádu jejich cen. Klesají také takzvané remitence – peníze, které posílají svým příbuzným Afričané žijící v Evropě nebo Americe. Jde minimálně o stejně významné finanční toky z bohatého Severu, jako jsou zahraniční investice a rozvojová pomoc.

Každé hodnocení africké ekonomiky jako celku je nutně zavádějící. Některé země si vedou mnohem lépe než jiné. Růst hrubého domácího produktu subsaharské Afriky v přepočtu na jednoho obyvatele byl v minulém desetiletí vyšší než třeba v Latinské Americe. Černý kontinent ale pořád zůstává nejchudším světadílem. A Mezinárodní měnový fond nyní odhaduje, že pandemie vrhne subsaharskou Afriku o deset let zpět.

Ekonomika celé oblasti se podle MMF letos propadne o 3,2 procenta, v přepočtu na obyvatele o 5,4 procenta. HDP na hlavu se tak vrátí téměř na úroveň roku 2010. Mnoho afrických zemí dokázalo reagovat na hrozbu pandemie poměrně rychle. COVID-19 se tam šíří pomaleji než v Evropě a Severní Americe, ale rychleji než v Asii. Na druhé straně Africe hrozí kvůli preventivním opatřením velký nárůst chudoby.

Je to dáno i tím, že spousta lidí pracuje v šedé ekonomice. Afričané, kteří nejsou zaměstnanci a vydělávají sami na sebe a svou rodinu, se ocitli prakticky ze dne na den bez obživy. Desítky milionů obyvatel se nově zařadí do kategorie „extrémní bídy“.

Humanitární organizace Oxfam uvádí příklad producenta mléka v Burkina Fasu, který může dát svým dětem něco k jídlu jen v případě, že prodá mléko na trhu. Ten je však uzavřen. MMF zase cituje výsledky průzkumu v Ugandě, podle něhož si polovina domácností nedokáže v době karantény „udržet svůj životní standard“ ani jeden den.

Tahouni reforem

Optimisté viděli v minulých letech největší šance Afriky ve dvou klíčových faktorech – v nárůstu střední třídy a ve formování celoafrické zóny volného obchodu. Pandemie koronaviru narušila pozitivní vývoj i v těchto oblastech. Zkušenosti z minulých let přesto naznačují, že pokud se časem podaří návrat na vzestupnou trajektorii, nemusí to být s Afrikou do budoucna tak zlé.