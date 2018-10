Analýza: Trumpovo vítězství. Nová obchodní dohoda pomůže zejména USA, ohrozí Asii | E15.cz

Stihli to na poslední chvíli. Po víkendu plném horečného vyjednávání a nejistoty se američtí a kanadští vyjednavači dohodli na znění nové úmluvy o volném obchodu. Té se bude účastnit také Mexiko, s nímž byli Američané dohodnutí už od srpna.

Obchod mezi zmíněnými zeměmi dlouho ohrožovaly slova a činy amerického prezidenta Donalda Trumpa. Ten kritizoval dosavadní smlouvu NAFTA, na Kanadu a Mexiko uvalil cla na dovoz oceli a hliníku a hrozil dalšími překážkami, pokud se nepodaří dojednat pro USA výhodnější uspořádání, než jakým byla právě NAFTA, kterou v roce 1994 uzavřela administrativa Billa Clintona.

Dohoda USMCA znamená velké Trumpovo vítězství. Revize a změny mezinárodních smluv patří mezi hlavní prezidentovy priority. Stávající dohody kritizoval už v předvolební kampani a pokračoval v tom i po nástupu do úřadu. Odstoupil například od projektu Transpacifického partnerství nebo jaderné dohody s Íránem. Místo toho vyjednává vlastní pakty. Minulý týden zahájil bilaterální jednání s Japonskem, snaží se dohodnout s Velkou Británií i s Evropskou unií.

„Je to dobrá dohoda pro všechny tři země, řeší mnoho nedostatků a chyb v NAFTA, velice otevírá trhy naším zemědělcům a výrobcům, zmenšuje obchodní bariéry pro USA a přivádí všechny tři skvělé národy společně do soutěže se zbytkem světa,“ chválil Trump finální výsledek na Twitteru.

Ačkoli USMCA prezentují jako výhru všechny tři strany, hlavním vítězem jednání jsou Trumpovy USA. Spojené státy získají větší přístup na kanadský trh s mléčnými produkty. Američanům se také podařilo dojednat, že výrobci automobilů budou muset používat více součástek ze severoamerických zemí. Z celého automobilu bude muset být 75 procent dílů z USA, Kanady nebo Mexika. Dosud to bylo jen 62,5 procenta.

Pro Kanadu je důležité, že jí USA garantovaly výjimku z případných cel na dovoz aut do USA. Těmi Trumpova administrativa hrozí hlavně Evropské unii. Washington ustoupil i v případě kritizované Kapitoly 19 smlouvy NAFTA, kterou do nové dohody nakonec začlenil. Kapitola dává možnost zúčastněným zemím napadnout zavedení některých cel u expertního panelu, do nějž své zástupce vysílají obě strany sporu. Panel v minulosti posuzoval například uvalení cel na dovoz kanadského dřeva. Opakovaně se přitom postavil na stranu Ottawy.