Spojené státy uvalily sankce na Madurovo okolí, včetně manželky. Jste zbabělci, vzkázal Maduro | E15.cz

Washington sankcionované osoby viní z plundrování národního bohatství a napomáhání Madurovi ve snaze udržet se u moci, zatímco běžní Venezuelané trpí, uvedly agentury Reuters a AP.

Na základě sankcí Američané nesmí s osobami na seznamu podnikat. Zmíněným lidem rovněž budou zmrazena veškerá finanční aktiva ve Spojených státech.

Mezi šesti osobami, proti nimž jsou sankce namířeny, jsou viceprezidentka Delcy Rodríguezová, ministr obrany Vladimir Padrino či ministr komunikací Jorge Rodríguez. "Prezident Maduro se opíral o svůj mocenský kruh v zájmu udržení uchvácené moci, zatímco jeho režim systematicky ničí to, co zbylo z venezuelského bohatství," uvedl ministr financí USA Steven Mnuchin.

Administrativa prezidenta Donalda Trumpa soustavně stupňuje sankce vůči Madurově levicové vládě kvůli tvrdým zásahům vůči opozici, rozšířené korupci, obchodování s drogami, porušování lidských práv a politice, která venezuelskou ekonomiku přivedla ke kolapsu, hyperinflaci čítající 200 tisíc procent a nedostatku základních potravin a léků, což vedlo k hromadné emigraci.

Sankce se týkají i první dámy Cilii Floresové, která byla ministryní spravedlnosti a šéfkou parlamentu. Do centra mezinárodní pozornosti se dostala v roce 2015, kdy dva její synovci byli zatčeni kvůli pašování drog do USA.

Pětapadesátiletému Padrinovi Washington zazlívá, že pomohl zajistit oddanost armády Madurově režimu. Rodríguezová mu zase pomohla udržet se u moci a upevnit jeho autoritářskou vládu.

Prezident Trump dnes na Valném shromáždění OSN vyjádřil politování nad "lidskou tragédií" ve Venezuele. Připomněl, že více než dva miliony lidí ze země podporované Kubou uprchly. "Není to tak dlouho, co byla Venezuela jednou z nejbohatších zemí na Zemi," prohlásil Trump.

Na okraj zasedání Valného shromáždění pak americký prezident prohlásil, že Madura by mohla svrhnout venezuelská armáda. "Je to režim, který by mohl být směle velmi rychle svržen armádou, pokud se pro to vojáci rozhodnou," řekl Trump novinářům.

Samotný Maduro dnes Spojené státy označil za zbabělce. "Nesahejte na Cilii. Nesahejte na mou rodinu. Jste zbabělci... Jejím jediným zločinem je, že je mojí ženou," řekl Maduro v televizním rozhovoru.