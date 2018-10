Trump: S Kanadou a Mexikem jsme uzavřeli nejdůležitější obchodní dohodu v historii USA | E15.cz

Spojené státy, Kanada a Mexiko uzavřely nejdůležitější obchodní dohodu v americké historii a všechny tři země z ní budou spravedlivě těžit. Prohlásil to dnes americký prezident Donald Trump. Hovořil tak o Dohodě USA - Mexiko - Kanada (USMCA), která nahradí dosavadní Severoamerickou dohodu o volném obchodu (NAFTA). Smlouvu, která podle Trumpa Američanům zajistí statisíce pracovních míst, by prezident chtěl po schválení Kongresem podepsat do konce listopadu.