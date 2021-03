Automobilka Lamborghini během koronakrize navýšila zisky | E15.cz

Největší boháči si připlatí

Prezident USA Joe Biden podle serveru Business Insider aktuálně zvažuje zvýšení daně z příjmu pro nejbohatší Američany ze současných 24,7 procenta na 39 procent. Změna se dotkne obřích korporací a jedinců, kteří vydělávají více než 400 tisíc dolarů, tedy asi 8,7 milionu korun ročně. Americká vláda chce tímto krokem získat peníze na investice do infrastruktury a trhu práce, které plánuje uskutečnit v příštích měsících. Biden o významném navyšování daní pro nejmajetnější vrstvy mluvil již ve své předvolební kampani. Už dříve také oznámil, že zvedne korporátní daň z 21 na 28 procent.

Johnson se naočkuje AstraZenekou

Britský premiér Boris Johnson se nechá naočkovat proti nemoci COVID-19 vakcínou od společnosti AstraZeneca, uvedla BBC. Šestapadesátiletý politik, jenž koronavirus sám prodělal loni na jaře, zároveň opět vyzval občany, aby vakcínu neodmítali. „AstraZeneca je bezpečná. Co bezpečné není, je nakazit se covidem,“ prohlásil Johnson na čtvrtečním jednání vlády. Očkovací látka od britsko-švédské firmy byla v posledních týdnech předmětem kontroverzí. Kvůli podezření na závažné vedlejší účinky ji dočasně zakázalo několik evropských zemí, včetně Německa a Francie. Evropská agentura pro léčivé přípravky EMA nicméně tyto domněnky včera vyvrátila.

Evropské akcie posílily, americké naopak

Burzy ve Spojených státech ve čtvrtek výrazně oslabily. Dolů je táhly především akcie velkých technologických společností. Amazon a Apple ztratily skoro tři a půl procenta, Tesla umazala téměř sedm procent. Index S&P 500 celkově odepsal 1,48 procenta. O 0,46 procenta se snížil Dow Jones a Nasdaq Composite se propadl o 3,02 procenta. Naproti tomu trhy v Evropě rostly. Nejvíce německý DAX, který se zvýšil o 1,23 procenta a dokonce uzavřel na novém rekordu. V plusu zakončil obchodování i britský FTSE 100 (+0,25 procenta), francouzský CAC 40 (+0,13 procenta) a STOXX Europe 600 (+0,4 procenta).

Lamborghini se daří, koronaviru navzdory

Italský výrobce luxusních vozů Lamborghini má za sebou nejziskovější rok ve své historii. Jedná se o velmi zarážející informaci, neboť celý automobilový průmysl se v roce 2020 potýkal s následky pandemie a i Lamborghini musel na jaře na sedmdesát dní přerušit svoji výrobu. „Byli jsme překvapeni,“ souhlasí šéf automobilky Stephan Winkelmann. Firma prý sice loni prodala jen 7430 vozů, zhruba o 800 méně než za rok 2019, jednalo se však o dražší auta díky čemuž se společnosti podařilo vyšroubovat profit nahoru. Kolik přesně automobilka v daném období vydělala však Lamborghini nesdělil.

