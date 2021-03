Newslettery přes Facebook? Sociální síť chystá novinku | E15.cz

Facebook chce podle webu Axios tvůrcům nabídnout pomoc s rozesíláním newsletterů, vytvořením samostatné webové stránky mimo Facebook nebo založení skupiny s jejich odběrateli pro jednodušší interakce. Nová funkce bude nejprve otestována menším počtem vybraných autorů.

Jak konstatuje bývalý editor technologického webu The Verge Casey Newton, Facebook se nyní musí po celém světě vyrovnat s nevyhnutelnou změnou legislativy, která jde proti jeho zájmům. Po sporech s australskou vládou Facebook přislíbil, že v průběhu následujících tří let investuje do médií po celém světě jednu miliardu dolarů. (21,5 miliardy korun) O platbách za mediální obsah momentálně sociální síť jedná mimo jiné s vydavateli v Německu nebo ve Francii.

Právě změna legislativ po celém světě nutí Marka Zuckerberga, aby hledal nové cesty, jak náklady způsobené novými zákony minimalizovat. Jednou z nich má být právě nová platforma.

Při vyhodnocování nových kroků Marka Zuckerberga a jeho kolegů je nutné připomínat dosavadní fungování Facebooku. Dosud sociální síť byla ochotna přispívat k polarizaci a radikalizaci společnosti za cenu rostoucích čísel, píše server MIT Technology Review. Jakékoliv řešení potírající problémové příspěvky na sociální síti, které by snížilo zapojení uživatelů a tím i zpomalilo růst platformy, bylo okamžitě vyloučeno jako nevyhovující.

Podle serveru The New Republic se Facebooku již změny mediálního světa podařilo docílit. Žurnalistika bude v budoucnu více fragmentizovaná a značně závislá na digitálních gigantech. „Slíbená demokratizace občanské žurnalistiky sice mnohým otevřela dveře, ale dopadlo to stejně jako při podobných proroctvích v digitální éře: nebylo to tak osvobozující, jak se očekávalo,“ píše The New Republic.