Brexit: Automobilový sektor varuje před dopady odchodu UK bez dohody | E15.cz

„Aby se toto odvětví zaměstnávající 14,6 milionu lidí vyhnulo druhému hospodářskému úderu, vyzývá vyjednavače k bezodkladnému dosažení dohody, která zajistí nulová cla,“ dodalo sdružení.

Pokud vyjednávači do konce roku dohody nedosáhnou, bude obchod mezi EU a Británií podléhat nepreferenčním pravidlům Světové obchodní organizace. To by znamenalo desetiprocentní cla na osobní auta a cla až 22 procent na dodávkové a nákladní automobily. Cla by navíc zasáhla i dodavatele automobilových součástek, upozorňuje Evropské sdružení výrobců automobilů.

„Automobilový průmysl potřebuje stabilní a spolehlivé podmínky. Obě strany by utrpěly velkou újmu, pokud by odchod Británie (z EU) skončil zavedením cel ve vzájemném obchodě,“ uvedla prezidentka německého svazu automobilového průmyslu VDA Hildegard Müllerová.

„Šok v podobě cel a dalších obchodních bariér by prohloubil škody, které způsobila globální pandemie a hospodářská recese,“ upozornil šéf britského svazu výrobců a prodejců automobilů SMMT Mike Hawes.