Brexit: Osmé kolo britsko-evropských vyjednávání končí bez dohody | E15.cz

Důvodem roztržky je kontroverzní návrh nového zákona, který kabinet Borise Johnsona zveřejnil ve středu. Jedná se o plán, jak bude Británie postupovat v případě, když se dohodu s Evropskou unií uzavřít nepodaří. Problém je v tom, že text nového zákona v mnoha bodech odporuje dřívějším závazkům, na nichž se Johnson dohodl s Unií v minulém roce. „Británie tím riskuje, že se stane nevyzpytatelným státem,“ uvedl k tomu poslanec Ian Blackford ze Skotské národní strany.

Podle nového nařízení například nebudou zavedeny kontroly zboží mezi Severním Irskem a zbytkem Spojeného království. Britská vláda má dostat výlučné pravomoci v otázkách státní podpory firem. V zákoně je rovněž výslovně uvedeno, že bude platit bez ohledu na mezinárodní smlouvy. Boris Johnson se k riskantnímu kroku rozhodl, protože pokládá zachování volného obchodu mezi Británií a Severním Irskem v období po brexitu za svoji absolutní prioritu. Zároveň se chce zcela vyvázat ze závislosti na evropských strukturách.

V Bruselu nicméně vyvolalo středeční rozhodnutí Londýna ostré pobouření. „Bude to porušení mezinárodního práva a nabourání důvěry,“ vyjádřila se k zákonu na twitteru Ursula von der Leyenová, předsedkyně Evropské komise. A kritika se na hlavu britského ministerského předsedy nyní valí ze všech stran.

Very concerned about announcements from the British government on its intentions to breach the Withdrawal Agreement. This would break international law and undermines trust. Pacta sunt servanda = the foundation of prosperous future relations.