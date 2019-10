Berlín zmrazí všechny nájmy | E15.cz

Na zafixování cen nájmů se po několikaměsíčních jednáních dohodla městská koalice sociálních demokratů, Zelených a postkomunistické Die Linke. Příslušná legislativa by měla být schválena ještě během tohoto týdne a nařízení má vstoupit v platnost v prvním čtvrtletí roku 2020. „Vstupujeme na neprobádanou půdu,“ uvedl starosta Michael Müller. „Zatímco ostatní o tom mluví, my konáme,“ dodal.

Návrh, který ještě musí projít finálním schválením v městském parlamentu, stanovuje maximální měsíční výši nájemného podle stáří bytu a toho, zda je vybaven ústředním vytápěním a koupelnou. Cenový strop pro nejhůře vybavený byt bez centrálního topení i koupelny postavený před rokem 1918 činí 3,92 eura (100 korun) za metr čtvereční. Na opačném konci spektra jsou byty postavené mezi léty 2003 a 2013 s maximálním nájmem 9,80 eura (251 korun) za metr čtvereční. Na novostavby dokončené v roce 2014 nebo později se regulace nebude vztahovat.

Například za typický třípokojový byt o 70 metrech čtverečních v panelovém domě na největším berlínském sídlišti Marzahn by nájemník zaplatil nanejvýš 423 eur měsíčně, tedy necelých 11 tisíc korun. Nyní se holé nájmy za podobný byt v Marzahnu podle inzertních serverů pohybují kolem 500 eur. Ceny pronájmů v Berlíně rostou dlouhodobě, za posledních deset let se zdvojnásobily.

Celkem se regulace dotkne asi 1,5 milionu bytů. Majitelé bytů budou moci nájemné zvyšovat až po roce 2022, a to maximálně o 1,3 procenta ročně, což by mělo pokrýt růst inflace. Důvodem k mírnému zdražení nad stanovený limit bude také pronájem bytu čerstvě po rekonstrukci. Pokud mají pronajímatelé s nájemníky ve stávajících smlouvách stanovené nájemné přesahující tabulkový strop, budou muset cenu snížit během devítiměsíčního přechodného období, a to na úroveň přesahující cenový strop nanejvýš o 20 procent. Nové smlouvy již budou muset předpis respektovat bez výjimky.

Nová norma představuje ránu pro velké pronajímatele bytů. Největší vlastník bytů v Berlíně, společnost Deutsche Wohnen, přišel od červnového oznámení záměru o pětinu hodnoty. Akcie firmy v pondělí ráno klesaly až o 4,6 procenta. „Berlínská zemská vláda se vrací k socialistické bytové politice,“ uvedl prezident svazu vlastníků bytů IVD Jürgen Michael Schick.

Další německá města zatím následování berlínského experimentu odmítají. Podle hamburského starosty Petera Tschentschera, kterého citoval deník Frankfurter Allgemeine Zeitung, omezení výše nájmů nepřinese větší dostupnost bydlení, „ale podkopá schopnost investorů budovat nové nájemní byty“. Výjimku představuje Mnichov, kde se svazy nájemníků nyní pokoušejí prosadit šestileté zastropování cen.