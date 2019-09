Ceny bytů v Berlíně má řešit i vyvlastnění | E15.cz

Vyvlastnění tisícovek bytů největších berlínských pronajímatelů by bylo v souladu s německou ústavou a tamními zákony. Tvrdí to podle agentury Bloomberg právní posudek, který si nechala zpracovat levicová strana Die Linke.

Pokud by nicméně berlínská radnice v souladu s přáním tamní iniciativy za dostupné bydlení přistoupila k tomu, že od firem vlastnících alespoň tři tisícovky bytů převezme jejich nemovitosti, musela by společnostem vyplatit kompenzaci. „Ta by ale rozhodně nemusela vycházet z tržních cen bytů,“ tvrdí autor studie Joachim Wieland ze špýrské Univerzity administrativních věd. Náhrada by podle jeho posudku měla zohledňovat v první řadě společenský zájem.

K takovým krokům je však ještě poměrně daleko. Organizátoři iniciativy „Vyvlastnit Deutsche Wohnen“ (jde o jednu z největších berlínských realitních společností, pozn. red) potřebují do konce ledna nasbírat pro svou petici 170 tisíc podpisů, aby město na téma vyvlastňování bytů vůbec mohlo uspořádat referendum.

Nejde ale o jediné rázné politické kroky, které mají podle svých zastánců přispět ke zlepšení dostupnosti bydlení. Berlínská zastupitelka Levice Katrin Lompscherová zodpovídající za bydlení a rozvoj města již podpořila plán, který by na pět let zastropoval nájemné tamních nemovitostí určených k bydlení. Pokud jej vedení města v říjnu schválí, nová pravidla by měla platit příští rok.

"Pokud má být strop nájemného zakotven v zákoně, je to známka politického selhání hlavního města," prohlásil Andreas Mattner, prezident německé realitní lobby ZIA. Berlín by se podle něho měl místo zvyšování regulace zaměřit na budování cenově dostupnějšího bydlení.



Náklady na bydlení v německém hlavním městě, které dříve proslulo mimořádně nízkými životními náklady, se od roku 2011 téměř zdvojnásobily. Výstavba nedrží krok s růstem místní populace.

