Berou domy, auta i lidské životy. Prohlédněte si nejničivější hurikány, které kdy zasáhly USA | E15.cz

Americký prezident Donald Trump v úterý v noci kvůli bouři vyhlásil stav nouze a nařídil federální pomoc místním úřadům. Stav nouze vyhlásil ve středu po Portoriku i stát Florida. Podle CNN by mohl být Dorian nejsilnějším hurikánem od hurikánu Andrew v roce 1992.

Podívejte se, jak hurikán Dorian postupuje k území Spojených států

Spojené státy v minulosti už čelily mnohým hurikánům. Některé tolik škod nenapáchaly, jiné však byly devastující a kromě značných materiálních škod si vyžádaly i mnoho obětí na lidských životech. Deset nejničivějších si nyní představíme.

10. Hurikán Harvey

Na své cestě Mexickým zálivem zasáhl na konci srpna 2017 Harvey Spojené státy jako bouře kategorie 4 (viz. tabulka níže) s rychlostí větru dosahující až 215 kilometrů za hodinu. Nejvýraznější škody napáchal v texaském Houstonu, čtvrtém nejlidnatějším městě Spojených států. Hurikán v oblasti města vydržel několik dní a na některých místech napadlo za několik málo dní až 127 centimetrů vody. Kvůli povodním muselo být evakuováno na 30 tisíc osob. Počet obětí doháhl nejméně 107. Celkové škody byly odhadnuty na 125 miliard dolarů.

9. Hurikán Sandy

Podzim 2012 a řádění Sandy. Ta se zformovala v Karibském moři a síly hurikánu dosáhla u pobřeží Jamajky. Díky obrovskému průměru, čínícímu 1500 kilometrů, se Sandy stala největším zaznamenaným hurikánem v historii. Při své cestě po Spojených státech díky své velikosti zasáhla s menšími či většími škodami celkem 24 států. V New Yorku například způsobila zaplavení několika tunelů a stanic metra. Počet obětí hurikánu Sandy se odhaduje na více než sto. Za sebou zanechala škody za zhruba 65 miliard dolarů.

8. Hurikán Camille

Mimořádně silný hurikán kategorie 5, který v roce 1969 zasáhl pobřeží Mexického zálivu a později i americký stát Virginie. Camille je významným milníkem v historii hurikánů. I kvůli jeho řádění později vznikla Saffirova–Simpsonova stupnice, určující sílu a intenzitu hurikánů. Camille dosáhla rychlosti větrů až 320 kilometrů za hodinu, způsobila záplavy, sesuvy půdy a vyžádala si 256 obětí na životech. Celkové škody byly odhadnuty na 1,4 miliardy dolarů.

7. Hurikán Gilbert

Další z větrných obrů. Gilbert se se svým průměrem 926 kilometrů zařadil mezi jedny z největších a nejničivějších hurikánů historie. Nejvyšší páté kategorie dosáhl v září 1988, kdy zasáhl Jamajku. Tu doslova zakryl a během svého řádění zničil 80 procent domů v celé zemi. Hurikán se poté přes Mexiko přesunul do amerického státu Texas, kde jeho intenzita klesla. Kromě škod za 5,5 miliard dolarů ukončil život celkem 318 lidem.

6. Labor Day

Na rozdíl od ostatních nemá své jméno, je však považovaný za nejsilnější hurikán 20. století. „1935 Labor Day hurricane“ zasáhl s rychlostí větru 320 kilometrů za hodinu ostrovy Florida Keys, Georgii i například Severní Karolínu. Hurikán kategorie 5 zabil v roce 1935 zhruba 400 lidí. Náklady na škody byly v té době odhadnuty na šest milionů dolarů.

5 Hurikán Katrina

Nejnákladnější hurikán v seznamu. Jeho řádění přineslo škody za jen těžko uvěřitelných 161 miliard dolarů. Katrina je nejvíce spojována s městem New Orleans. Přestože se intenzita Katriny v průběhu její cesty snížila z nejvyššího stupně a do amerického města dorazila jako bouře kategorie 3, její síla prorazila protipovodňové hráze. To způsobilo zaplavení 80 procent New Orleans. Díky pomalé reakci úřadů při evakuaci města je na tento hurikán vzpomínáno spíše jako na soubor lidských chyb. Katrina zabila celkem 1833 osob. Z oblastí jako je Huston či Atlanta vyhnala přes 400 tisíc lidí.

Mapa záplav, které v New Orleans způsobil hurikán Katrina

4. Hurikán Maria

Desátá nejničivější cyklóna v historii a nejsilnější hurikán na ostrově Portoriko od roku 1928. Taková a další přízviska získal hurikán Maria na podzim roku 2017. Devastující větrná smršť přišla pouhé dva týdny po dalším extrémním hurikánu Irma. Maria zasáhla i Severní Karolínu, avšak největší škody způsobila v Portoriku. Vítr dosáhl rychlosti až 281 kilometrů za hodinu. Škody byly spočítány na 1,31 miliardy dolarů. Hurikán Maria si také vybral velkou daň na životech. Celkem zemřelo 2975 osob.

3. Hurikán Galveston

Po nejnákladnějším a největším hurikánu přichází ten nejvražednější v moderní historii lidstva. Galveston, který v roce 1900 zasáhl Oklahomu, Kansas a Texas. Celkem si tato bouře vyžádala šest až 12 tisíc obětí. Bylo poškozeno celkem 3600 domů a škody se odhadují na tehdejších 30 milionů dolarů.

2. Hurikán Mitch

Není tak probíraný jako jiné hurikány, přesto je Mitch jedním z nejděsivějších. Na podzim roku 1988 se náhle zformoval v jižním Karibiku a jeho cesta vedla přes Honduras, Nikaraguu a Floridu. Vyžádal si asi 11 tisíc obětí (plus tisíce nezvěstných) a je považován za druhý nejsmrtelnější hurikán za posledních 200 let. Jen v Hondurasu napáchal škody ve výši více než pěti miliard dolarů.

1. Velký hurikán

Psal se rok 1780, když se přes území Karibiku přehnal nejničivější zaznamenaný hurikán v historii. Udeřil na ostrovech Martinik, Svatý Eustach a Barbados v době, kdy zde probíhala americká válka za nezávislost. Hurikán udeřil na ostrovy s rychlosti větru 320 kilometrů za hodinu a vyžádal si 22 tisíc obětí.

Podívejte se na hurikán Dorian z vesmírné stanice ISS

