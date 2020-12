Biden slíbil odvetu ruským hackerům | E15.cz

Biden by chtěl a mohl po svém nástupu do funkce 20. ledna uvalit na Rusko další hospodářské sankce, nebo nařídit odvetný kyberútok. Americké úřady ale stále s jistotou neví, co všechno bylo ukradeno a jak velké ohrožení země to představuje. „Naši nepřátelé by měli vědět, že jako prezident nebudu nečinně stát tváří v tvář kybernetickým útokům na náš stát,“ vzkázal pachatelům Biden.

U republikánů nastaly rozpory. Šéf Bílého domu Trump označil zprávy za výmysl médií. A to navzdory skutečnosti, že Ruskou federaci považuje za nejpravděpodobnějšího viníka i Trumpův viceprezident Mike Pompeo.

„Musíme odpovědět, co nejdříve to bude možné,“ prohlásil v neděli republikánský senátor a někdejší kandidát na prezidenta Mitt Romney. Vláda Vladimira Putina podle něj podnikla účinnou invazi ve Spojených státech.

Útoky každopádně nejsou podle prezidentova tvrzení tak závažné, všechno je pod kontrolou a hackery naverbovala nejspíše Čína. Také Kreml svoji účast na incidentu od začátku popírá.

The Cyber Hack is far greater in the Fake News Media than in actuality. I have been fully briefed and everything is well under control. Russia, Russia, Russia is the priority chant when anything happens because Lamestream is, for mostly financial reasons, petrified of....