Biden prý chce zastavit ropovod Keystone, Škoda Auto bojkotuje Lukašenka | E15.cz

Zrušení kontroverzního projektu

Nový prezident Spojených států Joe Biden, který nastoupí do úřadu ve středu, chce hned v první den ve funkci zrušit povolení pro dostavbu ropovodu Keystone XL. Projekt za devět miliard dolarů, tedy asi 195,2 miliardy korun, měl přepravovat ropu z kanadské provincie Alberta do amerického státu Nebraska. Proti stavbě, kterou má na starosti kanadská těžařská společnost TC Energy, dlouhodobě protestují ochránci životního prostředí, zemědělci a původní obyvatelé Ameriky. Zprávu, kterou přinesla s odvoláním na své zdroje televize CBC News, ale Bidenův tým ani zástupci TC Energy zatím nekomentovali. Ropovod již dříve pozastavil bývalý prezident Barack Obama, současný šéf Bílého domu Donald Trump konstrukci opět povolil.

Dědic Samsungu jde do vězení

Jihokorejský vrchní soud poslal na dva a půl roku za mříže miliardáře I Če-jonga, známého také pod jménem Jay Y. Lee. Dědic jihokorejského konglomerátu Samsung Electronics byl uznán vinným z korupce. Dvaapadesátiletý podnikatel si už rok ve vězení za korupční skandál odseděl. V únoru 2018 byl předčasně propuštěn. Vrchní soud však vzápětí tento verdikt zrušil a v roce 2019 byl proces s I Če-jongem obnoven. Akcie Samsungu spadly po vynesení rozsudku o více než čtyři procenta. Aktuálně se obchodují za 85 tisíc jihokorejských wonů, zhruba 1670 korun za akcii.

Slabý týden pro akcie

Akciovým burzám v USA i v západní Evropě se v minulém týdnu nedařilo. Index Dow Jones za posledních pět pracovních dnů klesl téměř o jedno procento, S&P 500 oslabil o 1,41 procenta a technologický Nasdaq Composite ztratil 1,51 procenta. Z evropských ukazatelů se nejvíce propadl britský FTSE 100, jenž přišel o dvě procenta. Německý DAX se snížil o 1,44 procenta. Francouzský CAC 40 ubral 1,67 procenta a panevropský STOXX Europe 600 odevzdal 0,81 procenta.

Škoda Auto protestuje proti Lukašenkovi

Česká automobilka Škoda Auto, která patří do německého koncernu Volkswagen, v sobotu oznámila, že nebude sponzorovat letošní mistrovství světa v hokeji, pokud se bude turnaj konat v Bělorusku. Chce tím vyjádřit protest proti autoritářskému režimu běloruského prezidenta Alexandra Lukašenka. „Důsledně dodržujeme, chráníme a prosazujeme všechny předpisy, které ochraňují lidská práva jako celosvětovou základní a všeobecnou potřebu,“ řekl Tomáš Kotera, vedoucí komunikace Škody Auto. Firma je partnerem mistrovství světa 28 let. Mezinárodní hokejová federace IIHF už dříve uvedla, že pro šampionát 2021 zvažuje změnu pořadatelské země. Jedním z kandidátů je i Slovensko.

Deeply troubled by Russia's decision to arrest Aleksey Navalny. Confident political leaders do not fear competing voices, nor see the need to commit violence against or wrongfully detain, political opponents.