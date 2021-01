Havlíček: Vyloučit Rusy a Číňany z jádra není moudré | E15.cz

Státní rozpočet zřejmě čekají roky vysokých schodků, pocítí to nějak největší státní investoři, tedy Ředitelství silnic a dálnic a Správa železnic?

Nebudeme spořit. Mým úkolem bylo posílit investice. Spořit jde na provozu. Když jsem přišel, úkol zněl jasně: navýšit investice těchto dvou investorů a důsledně dohlédnout na stavby a řádné dokončování. V době mého vstupu na úřad byl roční plán investic kolem 83 miliard korun, letos máme v plánu 127,5 miliardy.

Čekáte rekordní čísla i v příštích letech?

Určitě. Pokud budu mít vliv na dopravu, necuknu z investic. Ale bez podpory ministerstva financí a premiéra, který je silně investičně laděný, by to nešlo.

Kde plánujete největší úspory?

V důslednosti řízení veřejných zakázek. Hlavně u těch podlimitního charakteru, tedy pod šest milionů korun. Takových byly tisíce ročně. Na ŘSD jsme snížili hranici pro podlimitní zakázku pod jeden milion. Takže není možné dávat zakázky „z ruky“, čímž vytváříme konkurenční prostředí.

Takže se dosud na podlimitních zakázkách ztrácelo takové množství financí, že jejich omezením vznikne jedna z největších úspor?

Pro resort dopravy ano. Úspora to bude v řádu stovek milionů až miliard.

Slevy z jízdného předpokládám nebudete v „předvečer“ voleb škrtat?

Porušili bychom tím slib. Je to stejné, jako kdybychom snížili důchody. V makroekonomických výsledcích patříme k absolutní špičce Evropy. Řekněte normálním lidem, proč máme nejlepší rating Moody’s. To vám ocení akademici, ekonomové, bankéři. Pak přijde běžný člověk, důchodce, a zeptá se, k čemu mu je dobrý rating. Díky němu ale můžeme skupinám s nejnižším příjmem umožnit komfort. Není to o tom, že jsme před volbami. Je to jako byste řekl, že když nepřidáme učitelům, tak ušetříme. Jenom letos jsme učitelům přidali patnáct miliard. Bylo to součástí vládních cílů.

Cíl byl i stavění dálnic. Teď jste nastartovali první PPP projekt, část dálnice D4 mezi Příbramí a Pískem postaví a následně budou i provozovat soukromé firmy. Kde se do budoucna takto bude stavět?