Biden řekl, že bude znovu kandidovat na prezidenta | e15.cz

Americký prezident Joe Biden v pondělí novinářům řekl, že plánuje znovu kandidovat do úřadu. Píše to agentura Reuters. Biden možnou kandidaturu naznačoval už v minulosti. Pro televizi NBC News v první polovině dubna uvedl, že kandidaturu má v plánu. „Zatím ale nejsem připraven kandidaturu na druhé období definitivně oznámit,“ uvedl prezident. To by se mělo změnit už v úterý, kdy ji údajně oznámí oficiálně.