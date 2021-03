Bidenův přístup narazil. Na hranici s Mexikem se hromadí uprchlíci | E15.cz

Předsedkyně Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiová z Demokratické strany nazvala současnou situaci „humanitární krizí“. Někteří republikánští zákonodárci dávají přednost označení „Bidenova pohraniční krize“. Je to právě prezident USA Joe Biden, kdo je nejčastěji obviňován z odpovědnosti za nynější problémy na americko-mexické hranici.

Biden po převzetí prezidentského úřadu v lednu upustil od Trumpovy přísné politiky vůči uprchlíkům, kterou už během své předvolební kampaně ostře kritizoval jako nehumánní. Zrušil například nařízení, na jehož základě musí žadatelé o azyl v USA čekat na rozhodnutí soudu v Mexiku. Zastavil také stavbu Trumpovy proslulé pohraniční zdi.

Ohromný příval nelegálních migrantů z Mexika, Hondurasu či Guatemaly nicméně Bidenovu administrativu v prvních měsících letošního roku zaskočil. Na hranicích začínají docházet ubytovací kapacity. Katarská televizní stanice Al-Džazíra upozorňuje, že se v uprchlických zařízeních nachází velké množství dětí držených v nevyhovujících podmínkách.

To potvrzují i data z americké výzkumné organizace Pew Research Center. Podle ní bylo za leden a únor na hranicích zadrženo téměř 10 tisíc nezletilých lidí bez doprovodu dospělého. To znamená meziměsíční nárůst o 63 procent.

„Není pochyb o tom, že strategie Donalda Trumpa byla nelidská, brutální a neamerická. Ale to, co děláme teď, je rovněž selháním,“ řekl serveru Politico demokratický poslanec za stát Texas Vicente Gonzalez. Lídr republikánských senátorů Mitch McConnell šel v kritice ještě dál. „Tohle je krize, kterou způsobila vláda,“ uvedl minulý týden pro stanici Fox News.

My definition of a crisis is when you send the Federal Emergency Management Agency, which only goes to emergencies, down to the border.



This is a crisis. The Administration created it, and they own it. pic.twitter.com/mDxERtkDjK