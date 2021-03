Británie chce žadatele o azyl držet na Gibraltaru nebo ostrově Man | E15.cz

Britská vláda plánuje migranty do vyřízení jejich žádostí o azyl posílat do třetích zemí nebo do svých zámořských či závislých území, jako jsou Gibraltar nebo ostrov Man v Irském moři. Napsal to britský deník The Times s tím, že kabinet Borise Johnsona chce uvedeným řešením odrazovat migranty od snahy dostat se do Británie.