Bitcoin může spadnout na 20 tisíc dolarů, varují experti | E15.cz

Server E15.cz přináší přehled důležitých zahraničních témat, která by vám dnes neměla uniknout.

Top události

Bezos, Musk či Soros neodvedli daně

Americký nezávislý zpravodajský web ProPublica obvinil několik nejbohatších lidí světa z neplacení daně z příjmu. Investigativní skupina se odvolává na rozsáhlý soubor dat amerického finančního úřadu IRS, k němuž podle svého tvrzení získala přístup. Například zakladatel Amazonu Jeff Bezos prý neodvedl žádné daně v letech 2007 a 2011. Šéf automobilky Tesla Elon Musk zase nezaplatil do federální pokladny ani dolar v roce 2018. Mezi obviněnými neplatiči jsou třeba také investoři Warren Buffett a George Soros nebo bývalý starosta New Yorku Michael Bloomberg. Bílý dům označil únik dat za nelegální a případem se nyní zabývají FBI a daňový úřad.

Evropský parlament bude hlasovat o Babišovi

Europoslanci včera večer hlasovali o zavedení takzvaných koronapasů, které by od července usnadnily obyvatelům Evropské unie cestování do zahraničí. Verdikt Evropského parlamentu (EP) by měl být oznámen během dnešního dopoledne. Očekává se však, že návrh hladce projde. EP bude zároveň ve středu hlasovat o rezoluci kritizující střet zájmů českého premiéra Andreje Babiše. Většina poslanců dává najevo, že hodlá usnesení vyzývající k aktivitě české úřady i Evropskou komisi (EK) podpořit. Poslanci chtějí usnesením vyzvat EK, aby vůči Česku uplatnila pravidlo umožňující pozastavit vyplácení dotací, pokud justiční orgány dostatečně účinně nepostupují proti jejich možnému neoprávněnému čerpání.

Z trhů a burz

Burzy uzavřely smíšeně, v Evropě ožil sektor turismu

Akciové trhy se v úterý na směru neshodly. Američtí investoři zjevně vyčkávají na čtvrteční zveřejnění dat o inflaci v USA. Index S&P 500 včera mírně posílil o 0,02 procenta. Technologický Nasdaq Composite vyrostl o 0,31 procenta. Dow Jones nicméně o 0,09 procenta oslabil. V západní Evropě se dařilo firmám z odvětví cestovního ruchu, naopak padaly akcie automobilek. Celoevropský benchmark STOXX Europe 600 se zvýšil o 0,1 procenta. Britský FTSE 100 přidal 0,25 procenta a francouzský CAC 40 se zvedl o 0,11 procenta. Německý DAX se o 0,23 procenta snížil.

Těžký týden pro kryproměny

Analytici varují, že kryptoměnový trh zřejmě čeká další těžký týden, uvádí agentura Bloomberg. Bitcoin za včerejšek odepsal skoro dvě procenta. Aktuálně se obchoduje za 33 533,6 dolaru, kolem 700 tisíc korun. Podle odborníků z firem Oanda, Evercore a Tallbacken by se jeho hodnota mohla propadnout až ke 20 tisícům dolarů. Investoři se pravděpodobně obávají větších regulací trhu s virtuálními měnami, jež nedávno oznámila Čína a které zvažují Spojené státy. Některé společnosti, třeba MicroStrategy, ovšem nadále věří, že se bitcoin ze současných ztrát oklepe a vrátí se k prudkému růstu.

Video dne

Man slaps President Macron while on regional tour of southeast France.



Courtesy video 🎥

pic.twitter.com/mG1BduaxmL — Canary Mugume (@CanaryMugume) June 8, 2021

Francouzský prezident Emmanuel Macron dostal na setkání s veřejností v regionu Drôme od jednoho občana facku. Macron incident označil za „hloupost“ a „akt ultranásilného individua“. Útočníkovi hrozí podle právních znalců pokuta až 45 tisíc eur, tedy 1,1 milionu korun.

Stane se dnes