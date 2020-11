Boj s terorismem. Izraelci v Íránu zabili dvojku sítě Al-Káida | E15.cz

Izraelští agenti zabili při tajné operaci v srpnu v Íránu druhého nejvýše postaveného muže teroristické sítě Al-Káida Abdalláha Ahmeda Abdalláha. S odvoláním na zdroje z amerických tajných služeb, na jejichž popud údajně Izraelci jednali, o tom informoval list The New York Times. Íránské ministerstvo zahraničí vzápětí informaci popřelo.

Egypťan Abdalláh Ahmed Abdalláh, který vystupoval pod jménem Abú Muhammad Masrí, je považován za jednoho ze strůjců vražedných atentátů na americká velvyslanectví v Nairobi a Dáresalámu v roce 1998. Byl rovněž považován za možného nástupce současného vůdce Al-Káidy Ajmána Zavahrího.

Podle listu The New York Times zastřelili Masrího 7. srpna v Teheránu dva muži jedoucí na motorce. Spolu s ním údajně zemřela i jeho dcera, vdova po synovi bývalého vůdce Al-Káidy Usámy bin Ládina Hamzovi. Sedmého srpna uplynulo přesně 22 let od bombových útoků v Tanzanii a Keni, které si vyžádaly 224 mrtvých a několik tisíc zraněných.

Al-Káida Masrího smrt nepotvrdila a Írán se podle amerického listu pokusil incident zamést pod koberec. Iránské ministerstvo zahraničí zprávu The New York Times odmítlo. Na íránském území podle něj žádní teroristé z Al-Káidy nejsou. "Washington a Tel Aviv se čas od času snaží spojit Írán s těmito skupinami tím, že lžou a vypouští nepravdivé informace do médií, aby se tak vyhnuly zodpovědnosti za zločinecké aktivity této skupiny a dalších teroristických skupin v regionu," uvedla íránská diplomacie.