Pokračuje bitva mezi Arménií a Ázerbájdžánem | E15.cz

Boj o Náhorní Karabach nekončí

V noci na dnešek pokračovaly boje mezi arménskými a ázerbájdžánskými silami v oblasti horské enklávy Náhorní Karabach. Ázerbájdžán hlásí podle ruské agentury TASS také ostřelování pohraniční oblasti na západě svého území arménským dělostřelectvem, na což ázerbájdžánská strana „adekvátně odpovídá“. Arménské ministerstvo obrany naopak tvrdí, že ázerbájdžánská vojska vedou silnou dělostřeleckou přípravu před další ofenzivou. Ozbrojený konflikt propukl v neděli ráno a je označován za nejvážnější od roku 2016. Na základě zpráv z obou táborů si střetnutí vyžádalo již desítky mrtvých.

Čína zkouší vakcínu na „dobrovolnících“

Čínská farmaceutická firma Sinopharm aplikovala svoji antikoronavirovou vakcínu stovkám tisíc osob, a to navzdory skutečnosti, že dosud nebylo potvrzeno, zda daná očkovací látka funguje a nemá vedlejší účinky. Tvrdí to americký deník New York Times. Společnost prý sice dostala souhlas k testování na lidech od Světové zdravotnické organizace, deník se nicméně pozastavuje nad tím, nakolik je toto očkování dobrovolné. Účastníci testování jsou totiž podle listu nuceni podepsat prohlášení o mlčenlivosti.

Deprese investorů je pryč

Na amerických burzách zavládl v úvodu nového týdne optimismus. Dařilo se velkým technologickým firmám. Zvedla se cena ropy, zlata, stříbra i nejsledovanějších kryptoměn. Hlavní index S&P 500 se zvýšil o 1,61 procenta. Dow Jones povyrostl o 1,51 procenta a Nasdaq Composite uzavřel v zisku 1,87 procenta. Výrazně zpevnily také všechny akciové trhy v západní Evropě, kde se dařilo především bankám. Nejprudší nárůst zaznamenal německý DAX, jenž narostl o 3,22 procenta.

Devon spolkne WPX

Americká ropná společnost Devon Energy koupí jednoho ze svých rivalů – firmu WPX Energy. Obě se zabývají těžbou břidlicové ropy. Devon za WPX zaplatí 2,56 miliardy dolarů, tedy skoro 60 miliard korun. Chce tak posílit svoji pozici na trhu, který se od jara potýká s ekonomickými problémy kvůli koronavirové pandemii. Investoři byli novou akvizicí Devonu nadšeni. Hodnota akcií společnosti včera skokově vyletěla nahoru o 11,24 procenta.

