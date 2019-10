Brexit: Johnson a Juncker se dohodli na podmínkách | E15.cz

„Kde je vůle, je i dohoda - máme ji! Je to spravedlivá a vyvážená dohoda pro EU a pro Spojené království,“ napsal na twitteru šéf Evropské komise Juncker. „Doporučím, aby Evropská rada tuto dohodu podpořila,“ dodal.

Na twitteru Juncker také zveřejnil dopis, který zaslal předsedovi Evropské rady Donaldu Tuskovi. „Věřím, že je nejvyšší čas, abychom dokončili proces odchodu (Británie z EU) a posunuli se - tak rychle, jak jen to bude možné - k vyjednávání o budoucím partnerství Evropské unie se Spojeným královstvím,“ stojí v něm. I kdyby Británie nakonec skutečně opustila EU 31. října, musely by obě strany dál jednat o obchodní dohodě.

🇪🇺🤝🇬🇧 Where there is a will, there is a #deal - we have one! It’s a fair and balanced agreement for the EU and the UK and it is testament to our commitment to find solutions. I recommend that #EUCO endorses this deal. pic.twitter.com/7AfKyCZ6k9