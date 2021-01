V Británii se očkuje i ve slavné katedrále Panny Marie v Salisbury | E15.cz

V katedrále se o víkendu shromažďovaly stovky lidí nad osmdesát let. Jedním z nich byl i pětadevadesátiletý veterán Královského letectva (RAF) Louis Godwin. „Je to hrozný virus a mohu prohlásit, že vakcína nic není, necítíte ani špendlík. Takže každému, kdo ji potřebuje a má tu možnost, vzkazuji, aby si pro ni rychle přišel,“ řekl podle deníku The Guardian.

Aby seniory před očkováním uklidnila, zorganizovala katedrála hudební program. Poslechnout si mohli Johanna Sebastiana Bacha, Georga Friedricha Händela či Johanna Pachelbela. „Jsme hrdí na to, že se můžeme podílet na životy zachraňujícím očkovacím programu, který v těchto obtížných časech přináší skutečnou naději,“ prohlásil děkan katedrály Nicholas Papadopulos.

Podle něj lidé stěží mohou dostat vakcínu na krásnějším místě, než je k dispozici obyvatelům Salisbury. Už v pátek se však začalo očkovat i v katedrále v Lichfieldu, kde se před vstupem do monumentální budovy tvořila dlouhá fronta.

Organizátoři akce si na stanici BBC pochvalovali, že kostel je ideální lokalita, kterou každý snadno najde, je u něj spousta míst k parkování, je tam bezbariérový přístup a v obrovském prostoru se snadno udržují rozestupy.

Je to již podruhé v posledních letech, co se katedrála v Salisbury proslavila poněkud netradičně. Na jaře roku 2018 hrála roli při pokusu o otravu někdejšího dvojitého agenta Sergeje Skripala. Dva Rusové podezřelí z útoku tehdy tvrdili, že jejich jediným zájmem byla turistika. Chtěli se prý podívat na slavný chrám.

Podívejte se na očkování seniorů v britské katedrále Panny Marie v Salisbury: