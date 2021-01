Registrační systém k očkování na COVID-19 se stal terčem vtipů | E15.cz

Systém pro registraci lidí starších 80 let se spustil dnes. Vykazuje problémy se zasíláním PIN kódů pomocí SMS. Volné termíny pro očkování proti covidu byly po hodině obsazeny.

Za první hodinu se registrovalo k očkování proti COVID-19 podle informací na twitteru Chytré karantény přes 44 tisíc lidí. Termín očkování si zarezervovalo 2000 z nich.

Chytrá karanténa uvádí, že další termíny budou nabídnuty poté, co do Česka dorazí další dodávky vakcín. Lidí nad 80 let, kteří se ode dneška mohou k očkování registrovat, je v Česku 441 tisíc.

Lidé starší 80 let se mohou podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) k očkování hlásit kdykoliv bez obav, že ztratí prioritu.