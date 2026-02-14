Británie vyšle válečné lodě, stíhačky a další vojenské síly do Arktidy
- Británie letos vyšle do oblasti severního Atlantiku a přilehlého arktického prostoru vojenské síly, včetně válečných lodí a stíhacích letounů.
- Oznámil to podle agentury Reuters britský premiér Keir Starmer na Mnichovské bezpečnostní konferenci.
- Mezi Spojenými státy a Evropou vzrostlo letos napětí hlavně kvůli snaze amerického prezidenta Donalda Trumpa získat Grónsko, které je součástí Dánského království.
Británie nasadí své síly ve spolupráci s USA, Kanadou a dalšími spojenci ze Severoatlantické aliance. Starmer tento krok podle BBC označil za silný postoj, který odráží závazek Británie k euroatlantické bezpečnosti.
Britský premiér uvedl, že pokud jde o Grónsko, je potěšen řešením otázky diplomatickou cestou a upozornil, že bezpečnost v Arktidě "je pro nás všechny důležitá."
Britský premiér na konferenci označil NATO za fenomén v dějinách lidstva, přičemž poznamenal, že je třeba vytvořit její více evropskou verzi. "Evropa je spící obr," řekl podle BBC Starmer a zdůraznil, že ekonomiky evropských států jsou dohromady více než desetkrát větší než ruská ekonomika.