Británie zaplatí Francii za ochranu před nelegálními migranty | E15.cz

Londýn a Paříž se dohodly na střežení hranic

Velká Británie zaplatí Francii 62,7 milionu eur, zhruba 1,6 miliardy korun, za důslednější ochranu jejich společné hranice v Lamanšském průlivu před nelegálními migranty. Francouzské úřady částku použijí na zdvojnásobení pohraničních hlídek a nasazení nových sledovacích technologií. Rozšíří se také kontrolované území. Dohodu mezi oběma státy uzavřela britská ministryně vnitra Priti Patelová se svým francouzským protějškem Géraldem Darmaninem poté, co za poslední dva dny přes průliv nezákonně proniklo na britské teritorium rekordních 717 uprchlíků. Za letošní první pololetí se do Spojeného království již pokusilo nelegálně dostat bezmála osm tisíc lidí, což je významný nárůst oproti předchozímu roku.

Čína ponechala úrokové sazby beze změn

Čínská centrální banka v úterý prohlásila, že nadále neplánuje měnit svou měnovou politiku. Základní úroková sazba, která se v zemi naposledy změnila loni v dubnu, zůstává patnáctý měsíc za sebou na hodnotě 3,85 procenta. Dané rozhodnutí zklamalo některé čínské firmy, jež po překvapivé injekci likvidity z minulého týdne doufaly ve větší podporu. Nedávno zveřejněné hospodářské výsledky Číny za druhé čtvrtletí naznačují, že Peking letos bez problémů splní svůj cíl ohledně růstu hrubého domácího produktu o více než šest procent. A to navzdory skutečnosti, že řadě tamních podniků komplikují život vysoké ceny komodit.

Akcie rostly, pokračoval výprodej kryptoměn

Akciové trhy ve Spojených státech včera částečně napravily výrazné ztráty z úvodu týdne. Index S&P 500 posílil o 1,52 procenta. Dow Jones vyletěl o 1,62 procenta a Nasdaq Composite přidal 1,57 procenta. O 0,4 procenta zdražila ropa. Cena zlata se příliš nepohnula. V hlubokém propadu naopak pokračovaly nejsledovanější kryptoměny. Bitcoin a ethereum umazaly téměř devět procent. K růstu se v úterý vrátily všechny hlavní burzy v západní Evropě. Německý DAX zpevnil o 0,55 procenta. Francouzský CAC 40 vzrostl o 0,81 procenta. Britský FTSE 100 si připsal 0,54 procenta a celoevropský Stoxx Europe 600 uzavřel v zisku 0,52 procenta.

Izrael pohrozil výrobci zmrzliny

Britský potravinářský konglomerát Unilever se dostal do ostrého konfliktu se státem Izrael. Společnost totiž v pondělí oznámila, že od konce příštího roku přestane prodávat svoji populární zmrzlinu Ben & Jerry’s na Izraelem okupovaných územích na Západním břehu Jordánu, protože se tamní politika „neslučuje s jejími hodnotami“. Izraelský premiér Naftali Bennett nicméně včera na oplátku pohrozil firmě, že „tento nehorázný antižidovský krok bude mít závažné následky“. Značka Ben & Jerry’s dlouhodobě podporuje lidská práva. Loni se například postavila za antirasistické hnutí Black Lives Matter. Akcie Unileveru ovšem v reakci na Bennettovo prohlášení v úterý klesly o 0,56 procenta na 43,2 libry.

