Chorvatsko se dnes dozví, zda může v lednu přijmout euro | E15.cz

Rusko si najde jiné odběratele, vzkázal jeho velvyslanec

Političtí lídři Evropské unie se na dvoudenním summitu v Bruselu shodli na nových hospodářských sankcích vůči Moskvě včetně zákazu dovozu většiny ruské ropy. Ruský velvyslanec Michail Uljanov na to v úterý reagoval prohlášením, že Rusko si najde jiné odběratele a sankce budou mít na evropský blok tvrdý dopad. „Evropské unie není v dobré kondici,“ dodal Uljanov. Ukrajina nové postihy přivítala s poznámkou, že mohly být přijaty dříve. Český premiér Petr Fiala (ODS) považuje dohodu ze summitu za výbornou zprávu pro Česko, které z embarga na ruskou ropu dostane 18měsíční výjimku.

Izrael a SAE uzavřely historickou dohodu o volném obchodu

Izrael v úterý podepsal obchodní dohodu se Spojenými arabskými emiráty (SAE). Státy na jejím základě navýší v příštích pěti letech vzájemnou výměnu zboží o více než deset miliard dolarů, přes 230 miliard korun. Jedná se o historicky největší obchodní pakt, jaký kdy Izrael podepsal s arabskou zemí. Pro představu, v minulém roce činil zahraniční obchod mezi Izraelem a Emiráty pouze 885 milionů dolarů. Někdejší dlouholetí nepřátelé se v srpnu 2020 dohodly na normalizaci vztahů a od té doby pokračují v prohlubování spolupráce. Podepsání nové smlouvy nezabránily ani nedávné násilné střety mezi Izraelci a Palestinci, připomínají světové agentury.

Akciové trhy v Evropě i USA oslabily, výjimkou byl Londýn

Americké akcie v poslední květnový den zlevnily. Investoři se nadále obávají dopadů současné vysoké inflace. Index S&P 500 klesl o 0,63 procenta. Dow Jones ztratil 0,67 procenta a Nasdaq Composite odepsal 0,41 procenta. Přibližně o jedno procento se v úterý snížily také všechny hlavní burzy v západní Evropě. Jedinou výjimkou byl britský benchmark FTSE 100, který o 0,1 procenta posílil. Na evropských trzích nejvíce oslabovaly firmy ze sektoru maloobchodu, naopak rostly akcie těžařů ropy a zemního plynu.

Britský farmaceutický gigant GSK kupuje americkou Affinivax

Britská farmaceutická společnost GlaxoSmithKline (GSK) převezme svého amerického konkurenta Affinivax. Chce touto transakcí posílit své aktivity ve vývoji vakcín. Minulý měsíc za stejným účelem odkoupila americkou biofarmaceutickou firmu Sierra Oncology. GSK za Affinivax zaplatí celkem 3,3 miliardy dolarů, zhruba 76 miliard korun. Britský podnik je z hlediska tržeb největším výrobcem vakcín na světě. Affinivax však vyvíjí očkovací látky nové generace, například na pneumokoková onemocnění zahrnující zápal plic či meningitidu. Sierra se zase zaměřuje na cílené terapie pro léčbu vzácných forem rakoviny.

Hurricane Agatha made history as the strongest hurricane ever recorded to come ashore in May during the eastern Pacific hurricane season, ripping off roofs and washing out roads before fading Tuesday in southern Mexico. https://t.co/EHEXobH1JB pic.twitter.com/VEqUtuWYJt