Britský soud uložil českému řidiči deset let vězení za migranty | E15.cz

Českému řidiči kamionu Janu Žigovi britský soud tento týden uložil deset let vězení za pašování migrantů. O verdiktu informovala místní média. Podle europoslance Tomáše Zdechovského, který se o případ zajímá, Žiga uvěřil pochybné nabídce jednorázového převozu matrací z Belgie do Británie, za což měl obdržet 500 liber (asi 15 tisíc korun).

"Nyní s rodinou a advokáty budeme řešit, zda se řidič odvolá, anebo se rovnou pokusíme zajistit co nejrychlejší převoz k výkonu trestu v České republice, kde jej rodina bude moci snáze navštěvovat," sdělil Zdechovský, který o případu informoval i ministra zahraničí Tomáše Petříčka. V podobných případech totiž podle poslance vyvázli řidiči s vysokou pokutou, respektive dva byli ve Francii odsouzeni ke dvěma letům.

Případ se odehrál 9. června u francouzského města Coquelles, kde vůz postoupil kontrolu před naložením do vlaku, přepravujícího vozidla a cestující tunelem do Folkestone v Británii. Řidič s vozem absolvoval kontroly na francouzské straně, ale Britové po rentgenové prohlídce našli za skrytou přepážkou 21 Afghánců. Bylo mezi nimi i devět dětí, napsal server Kentonline.co.uk. Zdůraznil, že ve skrýši v kamionu nebyla ani toaleta, ani možnost se umýt.

Porota během dvou hodin jednomyslně dospěla k závěru, že obžalovaný se dopustil pašování lidí. Žiga u soudu popřel, že by věděl o přítomnosti migrantů jen kousek za svou kabinou, a tvrdil, že k přepravě matrací ho najal jakýsi Ind či Pákistánec Ali v hotelu, jehož polohu nedokázal upřesnit.

"Jsem křesťan, mám tři malé děti, neriskoval bych to. Nedokázal bych se podívat dětem do očí," hájil se Žiga.

Podle prokurátorky ale řidič o pašování lidí věděl, jeho obhajobu odmítla jako neuvěřitelnou. Soud muže podle serveru Kentonline.co.uk označil za "krutého a bezcitného". "Co by se stalo, kdyby došlo k nehodě na dálnici, k požáru nebo něčemu podobnému? Vždyť v tom prostoru bylo namačkáno 21 lidí, včetně devíti dětí," uvedl. "Je to jen ukázka bezcitnosti, s jakou tento druh trestné činnosti funguje," dodal.