Brusel chystá tvrdší ochranu oceli. Clo na dovoz z Asie může vzrůst až na 50 procent
Evropská komise připravuje razantní zpřísnění podmínek pro dovoz oceli do Evropské unie. Návrh počítá s omezením dovozních kvót téměř na polovinu a s dvojnásobným zvýšením cel na dodávky, které je překročí. Uvedla to agentura Reuters, podle které má Brusel oficiálně představit opatření už příští týden. V současnosti toto clo podle agentury AFP činí 25 procent.
Evropský ocelářský průmysl se v posledních letech potýká s vážnými problémy. Čelí dovozu levné oceli z Číny a dalších asijských států a celním bariérám pro vývoz do zemí, jako jsou Spojené státy a Kanada.
Evropská komise by měla návrhy na zpřísnění podmínek pro dovoz oceli do Evropské unie oficiálně zveřejnit příští týden. Současná opatření EU na ochranu ocelářského průmyslu vyprší v polovině příštího roku, píše Reuters.
Americký prezident Donald Trump letos zvýšil cla na dovoz oceli a hliníku do USA na 50 procent. EU po červencovém dosažení obchodní dohody s USA uvedla, že bude s Washingtonem v oblasti kovů úzce spolupracovat na ochraně evropských a amerických ocelářů před konkurencí z Číny.
Evropští výrobci oceli nicméně podle agentury Reuters nadále čelí 50procentnímu clu na dodávky do USA. Zdroje Reuters z EU nedávno uvedly, že nová opatření na ochranu evropského ocelářského průmyslu budou odrazovým můstkem pro podrobnější rozhovory s Washingtonem.