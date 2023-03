Trump tvrdí, že bude zatčen, vyzývá Američany k protestům | e15.cz

„Jsem zaskočen myšlenkou na obžalování bývalého prezidenta Spojených států. Bylo by to politicky motivované stíhání,“ uvedl Pence v nedělním rozhovoru se stanicí ABC. Zároveň se odmítl distancovat od Trumpovy výzvy k protestům s tím, že Američané mají ústavní právo se shromažďovat. Protesty by však podle něj měly proběhnout pokojně. Pence přitom nemá s Trumpem od konce jeho prezidentského mandátu ideální vztahy.

Do debaty se vložil také jeden z nejbohatších lidí světa a šéf společností Tesla a Twitter Elon Musk. „Jestli bude Trump zatčen a budou mu nasazena želízka, tak bude v příštích prezidentských volbách znovuzvolen do funkce a dosáhne drtivého vítězství,“ napsal Musk na Twitteru.

Exprezident zveřejnil v sobotu na sociální síti Truth Social příspěvek, v němž tvrdí, že bude v úterý zatčen kvůli vyšetřování manhattanského okresního prokurátora. Neřekl však, v jaké souvislosti své zatčení očekává. Současně vyzval své příznivce, aby vyšli do ulic. Trump jim doslova vzkázal, ať si „vezmou zpět svou zemi“. Státní zastupitelství se k věci odmítlo vyjádřit a Trumpův tým později sdělil médiím, že bývalý šéf Bílého domu od úřadů nedostal žádné upozornění.

Trumpovo tvrzení přichází poté, co se v médiích objevila informace, že manhattanský státní zástupce Alvin Bragg konzultuje s úřady v New Yorku možné bezpečnostní aspekty scénáře, podle něhož by došlo k obžalobě Trumpa. Americký deník The New York Times zase uvádí, že exprezident by brzy mohl čelit obžalobě v případě údajných plateb za mlčenlivost dvou žen v období vrcholící kampaně před prezidentskou volbou v roce 2016.

Pokud by byl Trump zatčen, jednalo by se o první zatčení bývalého prezidenta v historii USA. Někteří jeho poradci ho údajně nabádali, aby masové protesty nesvolával. Mohly by se totiž snadno vymknout kontrole podobně jako útok na Kapitol z 6. ledna 2021.

Šestasedmdesátiletý Trump, který již loni v listopadu oficiálně potvrdil svůj zájem opět bojovat o prezidentské křeslo v nadcházejících volbách v roce 2024, je prozatím jasným favoritem na získání nominace Republikánské strany a za méně než dvacet měsíců by se znovu mohl postavit současnému demokratickému šéfovi Bílého domu Joeovi Bidenovi.

Podle posledních průzkumů, zveřejněných ve středu, by Trumpa volilo 46 procent republikánských voličů, zatímco jeho největšího vnitrostranického soupeře, floridského guvernéra Rona DeSantise, pouze 32 procent. Ještě v únoru byl Trumpův náskok o osm procent menší. DeSantis se ke kauze s Trumpovým údajným zatčením zatím nevyjádřil.

Kdo je Elon Musk?