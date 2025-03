„Pokud si USA přejí válku, ať už celní, obchodní nebo jakýkoli jiný typ, jsme připraveni bojovat až do konce,“ uvedlo ve středu čínské velvyslanectví v USA ve svém příspěvku na sociální síti X. Vyjádřením podle amerických médií signalizovalo stále agresivnější postoj vůči USA. „Pokud je poškozování zájmů Číny tím, co USA chtějí, jsme připraveni bojovat až do konce. Naléhavě vyzýváme USA, aby se přestaly chovat dominantně a co nejdříve se vrátily na správnou cestu dialogu a spolupráce,“ dodal mluvčí čínského ministerstva zahraničí.

Peking v rámci rychlé odvety v úterý oznámil dodatečná cla ve výši 10 až 15 procent na určité americké zboží počínaje 10. březnem a řadu nových vývozních omezení pro vybrané americké subjekty.

Americký ministr obrany Peter Hegseth v rozhovoru pro Fox News ve středu uvedl, že USA sice aktivně nevyhledávají konflikt s Čínou, ale jsou „připraveny“. „Žijeme v nebezpečném světě s mocnými zeměmi na vzestupu s velmi odlišnou ideologií. Pokud chceme odvrátit válku s Číňany nebo jinými zeměmi, musíme být silní.“ dodal.

Čína se snaží podrýt podporu Trumpa

Celní opatření zaměřené na americký zemědělský vývoz odráží snahu Pekingu vyvolat politický tlak na Trumpa ze strany zemědělců, kteří jsou klíčovou voličskou skupinou republikánů.

Zemědělské produkty jsou největšími vývozními artikly USA do Číny, přičemž na vrcholu seznamu je sója, kterou Peking zasáhl novými cly ve výši 10 procent. Během poslední obchodní války mezi USA a Čínou čínská cla motivovala čínské dovozce k nakupování sóji z Brazílie a Argentiny.

Americká cla by zase mohla omezit čínský vývoz, který je vzácným světlým bodem v jinak zpomalující ekonomice. Peking proto naznačil, že je ochoten použít měnové a fiskální stimuly ke zmírnění jejich dopadu v letošním roce.

Trump cla zdůvodnil neochotou Číny bojovat proti pašování drogy fentanyl do USA, což Peking označil za „chabou výmluvu“.

„Ve vztazích Číny s USA jistě dojde k neshodám, ale Peking neustoupí nátlaku ani hrozbám,“ řekl v úterý ráno novinářům mluvčí Všečínského shromáždění lidových zástupců (VSLZ) Lou Čchin-ťien.

V úterý v Pekingu začalo největší letošní politické zasedání Číny, na kterém vláda stanoví klíčové ekonomické cíle pro rok 2025 a bude pokračovat v odhalování svých ekonomických plánů. Ukončení akce je naplánováno na 11. března.

Ačkoli Washington a Peking by po sérii jednání mohly dosáhnout dohody o zrušení některých cel, exsituje riziko, že celní válka jejich vztahy hluboce poškodí. Čína ve středu oznámila, že v letošním roce zvýší výdaje na obranu o 7,2 procenta, aby „zajistila“ svou národní bezpečnost.