Černá listina české eurokomisařky naráží u velkých států EU. Jsou na ní Saúdové i Panamci | E15.cz

Už příští týden má Evropská komise zveřejnit aktualizovaný seznam zemí, které napomáhají praní špinavých peněz a financování terorismu. Podle informací listů Financial Times a Handelsblatt by se na něm měly nově ocitnout i země jako Saúdská Arábie nebo Panama. A to naráží na odpor velkých členských států Unie, včetně Německa, Francie i odcházející Velké Británie.