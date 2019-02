Obchodní válce mezi Evropou a USA má předejít nová dohoda, vyjednávání naráží na řadu obtíží | E15.cz

"Úspěch jednání má ještě daleko od skutečnosti. Spojené státy a Evropská unie mají odlišné priority,“ řekla pro portál Business Insider vedoucí Evropského programu pro strategická a mezinárodní studia ve Washingtonu Rachel Ellehuus.

Spojené státy se již dříve vyjádřily, že jejich cílem je snižování celkového obchodního deficitu s Unií, který je po Číně druhým nejvyšším a chtějí zlepšovat přístup na trh v oblasti zemědělství a energetiky. Brusel debaty na tato témata úplně odmítá. „Vyjádřili jsme se jasně, že ze strany EU se o zemědělství bavit nebudeme,“ uvedla eurokomisařka pro obchod Cecilia Malmström.

Developer HB Reavis omezí pražské aktivity. Prodává budovy Transgasu a další projekty

Vyjednávání ze strany Bruselu se má zaměřit spíše na snižování obchodních překážek na průmyslové zboží. Nelze ignorovat ani Trumpovu hrozbu uvalit 25procentní cla na evropská auta. Bílý dům řekl, že cla na auta zvedat nebude, dokud se řeší obchodní dohoda.

Jak informoval portál Business Insider, je však otázkou, jestli slovům dostojí. Americké úřady se totiž zabývají vyšetřováním, zda mohou zahraniční automobily představovat riziko pro americkou národní bezpečnost. Kladný závěr by případným clům napomohl. Podle předsedy finančního výboru Senátu Chucka Grassleyho, je velká šance, že Trump cla na auta uvalí.



Podle agentury Bloomberg je Unie v případě uvalení cel na auta připravena to oplatit stejným způsobem. Tarify by zatížila americké produkty v hodnotě téměř 23 miliard dolarů.



„Jestli prezident uvalí cla na auta, vztahy to jen zhorší. Evropané by z jednání pravděpodobně odešli,“ míní William Reinsch, který působil na ministerstvu obchodu.

Uvalení cel by ale mělo i další následky. Podle odhadů CitiBank by se mohl snížit celkový globální růst v roce 2019 o 0,2 procentního bodu, a v roce 2020 o 0,3 procentního bodu. Politika „oko za oko, zub za zub“ by tak mohla mít dopady na hospodářský růst, zvláště v období, kdy Evropská unie prochází ekonomickým zpomalením a pokračují napjaté vztahy s USA s Čínou.

Wall Street Journal informoval, že americký prezident Donald Trump by měl zvážit dopady protekcionistické politiky, jestli chce být v roce 2020 opět zvolen. Spojené státy nemohou výrazněji růst, jak by si přály, jestli nebude růst i Čína a Evropa.