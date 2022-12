Toyoty proti dronům. Češi vybrali 90 milionů na kulometná dvojčata Viktor pro Ukrajinu | E15.cz

„Je to tam! Přátelé, 90 milionů korun na 15 mobilních kulometných „dvojčat“ na podvozku Toyota jsme vybrali za pouhých 50 dní,“ uvedla iniciativa Dárek pro Putina, kterou v průběhu války založil miliardář Dalibor Dědek, na Twitteru.

Je to tam! Přátelé, 90 000 000 korun na 15 mobilních kulometných "dvojčat" na podvozku Toyota jsme vybrali za pouhých 50 dní (už to víme). 👏🎉 Děkujeme vřele. Klobouček! Stroje by měly na Ukrajinu odjet během února (výrobce čeká na ta autíčka, kulomety jsou ready). Co bude...⬇️ pic.twitter.com/p59HxkYO2W — Dárek pro Putina (@DarPutinovi) December 30, 2022

Konkrétně se Češi složili na 15 kusů protivzdušného systému Viktor, které se skládají z upraveného terénního vozidla Toyota osazení dvojicí kulometů KPVT. Ty jsou schopné bránit vzdušný prostor Ukrajiny před sebevražednými drony i leteckým bombardováním. „Ale cíl je jen jeden: zavřít Putinovým vrahům nebe nad Ukrajinou,“ uvádí iniciativa na svém webu.

Zbraň je vybavená denním i nočním zaměřovačem, s vycvičenou obsluhou je účinná proti středním a velkým dronům, ale i proti letadlům a vrtulníkům, které operují v malých výškách. Viktor disponuje účinným dostřelem přes dva kilometry. Stroje by na Ukrajinu měly dle vyjádření iniciativy dorazit během února.

Není to ovšem poslední sbírka na zbraně pro Ukrajinu, kterou projekt Dárek pro Putina organizuje. Už nyní připravuje další, která by měla být spuštěna v polovině ledna. Zatím není známé, na co se budou Češi skládat tentokrát. „Peníze na účet UA ambasády posílejte, prosím, dál. Oni moc dobře vědí, co za ně nakoupit,“ napsali zástupci projektu.

Video se připravuje ... Boje v Bachmutu (video) • VIDEO Twitter

Západní země i jejich obyvatelé od začátku ruské invaze posílají na Ukrajinu peníze i armádní výzbroj. Hlavním dárcem jsou Spojené státy, které nyní zvažují, že by Ukrajině poskytly bojová vozidla Bradley. To by podle analytiků, které oslovila agentura Bloomberg, mohlo znamenat výrazně zvýšení bojových schopností Ukrajinců.